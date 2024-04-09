國家發展新質生產力　香港機遇多

香港再出發大聯盟昨日主辦“兩會”研討會，以“政府工作報告中香港的擔當與機遇”為主題。（來源：大公網） 中評社香港4月9日電／據大公報報導，香港再出發大聯盟昨日主辦“兩會”研討會，以“政府工作報告中香港的擔當與機遇”為主題，與會者從多個角度闡釋香港如何因地制宜發展新質生產力，在國家大力推進現代化產業體系中抓緊機遇。



全國政協副主席、香港再出發大聯盟總召集人梁振英在會上作主旨演講，他表示，要用香港的生產性服務業助力國家建設現代化產業體系，發展新質生產力，從產業分類來看，就是以香港的第三產業助力內地的第一產業和第二產業，走好高質量發展的最後一公里。＼大公文匯全媒體記者 康敬



梁振英表示，今年首次將“大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力”列為2024年中央政府工作的十大任務的首位。此外，還提出“提高全員要素生產率”、“推動產業鏈供應鏈優化升級”、“積極培育新興產業和未來產業”等要求。



用獨特優勢服務國家建設



梁振英說，國家要求香港“發揮獨特作用”，我們要認識什麼是“獨特作用”，瞭解機遇，把握機遇，運用香港特有的誠信、商譽和金融優勢，以及長期建立的內外關係，以香港之長，服務國家的高質量發展和建設。



梁振英強調，政府工作報告不僅僅是港澳部分與香港有關，而是今年工作的十大任務都和香港息息相關，建議社會各界人士都要細讀、精讀，從中抓住“可以做、值得做、需要做”的發展機遇。



港區全國人大代表、立法會議員、香港中華出入口商會榮譽會長黃英豪主要從進出口業界角度分享，運用新質生產力理論，因地制宜推動香港高質量發展。他提到，進出口業界應運用新質生產力理論為指導，通過跨境電商的高新技術和新穎的推廣手法，深入瞭解正在急速變化的世界及內地的進出口市場，並細致觀察其消費行為如何演變，並把原先擁有的廣泛網絡、掌握歐美市場的技能和觸覺，帶到內地以及東南亞、“一帶一路”沿線國家和地區，引入及輸出全球優質資源，鞏固香港作為國際貿易中心的地位。

