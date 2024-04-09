新疆計劃引洪5.1億立方米為胡楊林補水

中評社香港4月9日電／記者從新疆塔里木河流域管理局獲悉，為改善塔里木河流域“四源一幹”生態環境，新疆今年計劃引洪5.1億立方米，為流域沿岸的胡楊林區補水。



據塔里木河流域管理局水量調度管理處副處長譚晶介紹，引洪補水充分考慮到塔里木河流域“四源一幹”水資源條件，在塔里木河流域來水量高於近10年平均來水量的情況下，在主汛期通過引水工程及林間配套輸水工程等適時適度向“四源一幹”胡楊林區引洪補水。



新華社報導，譚晶說，今年5.1億立方米引洪補水工作任務中，葉爾羌河承擔0.6億立方米，阿克蘇河是0.05億立方米，和田河是0.4億立方米，開都-孔雀河是0.89億立方米，塔里木河幹流上中游是3.16億立方米，“在計劃引洪補水量基礎上，還會結合大河來水情況，動態調整、彈性配置，進一步提高生態水利用率。”



去年，新疆共為塔里木河流域“四源一幹”胡楊林區引洪補水11.03億立方米，完成計劃的197%。中國科學院新疆生態與地理研究所監測分析顯示，胡楊林引洪補水淹灌面積約272萬畝，胡楊林補水區植被覆蓋度增加4.3%。



塔里木河流域“四源一幹”分別是四條源流葉爾羌河、阿克蘇河、和田河、開都-孔雀河，以及本身不產流的塔里木河幹流。塔里木河流域總面積102萬平方公里，河道沿岸分佈著上千萬畝胡楊林，是南疆重要的生態屏障。