韓國醫生“辭職潮”持續　急救系統瀕臨崩潰

2022年3月22日，在韓國首爾，醫務人員運送患者至急救醫療中心。（來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據新華社報導，韓國實習和住院醫生因反對醫學院擴招計劃發起“辭職潮”以來，多家大型醫療中心人手緊張、運轉困難，急救系統已處於崩潰邊緣。一些急救醫生警告，如果僵局無法化解，他們也將加入辭職隊伍。



韓國政府2月初宣布2025學年度高校醫學院擴招2000人，遭到醫療界強烈反對。約萬名實習和住院醫生遞交辭呈、罷診離崗，造成診療混亂。



據韓聯社8日報導，截至當日，首爾7家政府指定的大型急救醫療中心中，已有6家因人手不足減少或暫停了部分手術和治療，在崗醫生已不堪重負。從全國範圍來看，44家急救醫療中心中超過9家無法正常提供急救服務。



一名急救醫生說：“我們看到醫院運轉出現嚴重中斷，急救系統也到了崩潰邊緣。”



韓國急救醫生團體表示，如果僵局不能早日化解，急救醫生將採取遞交辭呈等行動聲援實習和住院醫生，那將導致“毀滅性後果”。對此，保健福祉部副部長朴敏守8日在例行記者會上呼籲急救醫生不要採取任何集體行動。



保健福祉部長官曹圭鴻當天在中央災難安全對策本部會議上重申醫學院擴招2000人的必要性，同時表示願以開放姿態與醫療界對話。



韓國總統尹錫悅4日與醫療界代表會面，就醫療改革等問題交換意見。韓國媒體指出，從面談結果來看，雙方立場仍有較大差距，政府和醫療界之間的矛盾恐將進一步激化。