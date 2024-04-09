美國大選手記：國會山上演“退群潮”

（來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據新華社報導，今年11月，美國將舉行包括國會議員選舉在內的多項選舉活動，然而近期卻有多名議員在選舉來臨之際選擇辭職，或表示不會競選連任。據美國廣播公司統計，美國本屆國會迄今已有48名眾議員離職或宣布將離職，占眾議員總數的11%。不少選擇“走人”的議員都將離職原因歸咎於民主、共和兩黨之間的惡鬥和各自政黨的內鬥。



此前宣布辭去科羅拉多州國會眾議員職務的共和黨人肯·巴克在解釋辭職原因時說，這屆國會自成立以來，就充斥著彈劾等各種爭鬥，議員們僅關注一些傳遞政治信號而毫無實質用處的議案。“這是我在國會9年零3個月以來最糟糕的一年。在與前議員們交談後，（我認為）這是國會近40至50年來最糟糕的一年。”



美國《丹佛郵報》說，這將是超過40年來首次在美國國會眾議院中沒有代表科羅拉多州的眾議員。



印第安納州共和黨籍聯邦眾議員格雷格·彭斯今年初宣布將在11月大選後退休。他表示對眾議院在2023年“一事無成”感到失望。他還說，共和黨內鬥是促使其選擇離開的主要因素之一。



美國布魯金斯學會高級研究員達雷爾·韋斯特在接受新華社記者採訪時說，議員們對缺乏政策進展、政治兩極分化感到沮喪，覺得自己“成就甚微”。美國馬里蘭大學國際和安全研究中心研究員克萊·拉姆齊表示，政治觀點的兩極分化已使國會兩院成了“令人不愉快的工作場所”。



從槍支管控到非法移民，美國兩黨在諸多議題上相互攻擊掣肘，導致各種社會問題長期得不到解決、愈演愈烈。前白宮辦公廳主任賴因斯·普里伯斯稱，在美國政治中，“分裂”就能帶來好處，兩黨內觀點極端的人更“吃香”。



卡內基國際和平研究院文章指出，自20世紀80年代以來，美國兩黨內部開始青睞觀點更加極端的候選人，他們認為這樣在選舉中獲勝的概率更大，而結果也確實如此。幾十年來，美國政客意識形態兩極分化的趨勢一直在穩定地、不間斷地增強。

