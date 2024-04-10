中原醫學科學城：創新高地煥發醫學魅力

河南鄭州航空港經濟綜合實驗區中原醫學科學城展板（中評社 吳雨菲攝） 中評社鄭州4月10日電（助理記者 吳雨菲）自2021年河南省委常委會會議首次提出“努力打造全國創新高地”的宏偉目標，河南省便踏上了創新驅動、科教興省、人才強省的堅定征程。經過四個多月的籌備，省第十一次黨代會正式將“建設國家創新高地”寫入黨代會報告，標誌著這一戰略正式落地生根。如今，在省委省政府的積極推動下，歷史悠久的省醫學科學院在歷經64載風雨後，於中原醫學科學城煥發新生。



4月9日，隨著“行走都市圈·聚焦出彩中原”2024兩岸媒體聯合採訪活動的深入進行，中評社助理記者有幸踏足這片醫學創新的熱土，近距離感受醫學發展獨特魅力。中原醫學科學城不僅擁有豐富的歷史沿革和嚴謹的組織架構，更在人才政策上給予優厚待遇，發展目標遠大明確。據中原醫學科學城管理委員會副主任李永瑞介紹，截至目前，該城已成功吸引54家產業鏈優質企業入駐，累計總投資額高達800億元。為確保這些企業順利運營，中原醫學科學城特別設立了生物醫藥產業基金和生命科技產業基金，總規模達到驚人的200億元。



未來，中原醫學科學城將以產業融合為動力，專注於產業培育，全力打造環醫學科學院、中醫藥科學院創新生態圈。最終將中原醫學科學城打造成為國內外享有盛譽的生物醫藥產業高地和醫學科學創新中心。



為了讓大家更深入地瞭解中原醫學科學城的產業布局，河南省台辦特邀河南省醫學科學院電生理所研究院副所長王功新，為大家詳細介紹電生理所的組織架構、技術研發、人才培養及研究成果。在參觀過程中，記者們有幸目睹了正在進行的豚鼠心臟實驗。參觀結束後，王功新詳細闡釋了實驗設備的運作原理及其對心臟保護的重要性。一位台灣記者好奇地提問：“這個剝離出來的心臟還是活的嗎？”王功新笑著回答：“是的，它還活著。”這一回答令台灣記者大感驚奇，立即返回拍照記錄。



王功新在接受採訪時表示，目前電生理所的研究重心聚焦於鈣離子誘導細胞融合，並與國際眾多知名企業和研究機構展開深入合作。未來，電生理所將更加注重臨床前藥物心臟安全評價的研究，推動研究成果的產業化應用，為解決實際臨床問題貢獻力量。同時，他也強調了電生理研究人才培養的重要性，並感謝河南地區為電生理研究提供了良好的環境和合作市場，使得研究基礎更加穩固。



隨後，採訪團一行參觀了河南省中醫藥科學院，深刻感受到中醫藥文化的博大精深和獨特魅力。河南作為中醫藥的發源地和興盛之地，歷代名醫輩出，中醫藥文化源遠流長。張仲景、皇甫謐、孟詵、王懷隱、張從正等歷史名醫均出自河南，他們的著作如《傷寒雜病論》、《針灸甲乙經》、《太平惠民和劑局方》等更是成書於河南，為中醫藥學的發展作出了巨大貢獻。河南省將繼續深入挖掘和傳承中醫藥文化的精髓，推動中醫藥產業的創新發展，為人民群眾的健康福祉提供有力保障。



立足全球視野，堅持世界標準，以河南省醫學科學院為引領，中原醫學科學城為載體，生物醫藥大健康產業形成集群效應。如今，一座“院城產”融合發展的醫學科學創新高峰正在鄭州航空港經濟綜合實驗區迅速崛起，成為河南省乃至全國創新驅動發展的嶄新名片。

