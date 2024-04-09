安理會重新審議巴勒斯坦加入聯合國的申請

4月8日，在位於紐約的聯合國總部，聯合國安理會舉行會議重新審議巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請。（來源：新華社） 中評社北京4月9日電／據新華社報導，聯合國安理會8日重新審議巴勒斯坦提出的成為聯合國正式會員國的申請，決定將此申請交由其常設的接納新會員國委員會處理。



安理會8日上午首先就巴勒斯坦的申請進行了閉門磋商，之後舉行公開會，決定將此申請交由接納新會員國委員會處理。該委員會由安理會15個成員組成，8日下午開議，形成結論後報告安理會。安理會然後決定是否向聯合國大會提出建議。



根據《聯合國憲章》，聯合國接納新會員國，需經安理會推薦，由聯合國大會作出決定。由於接納新會員國為實質性議題，安理會的決定需要至少9個安理會成員同意且未遭常任理事國否決。聯大表決則需要會員國三分之二多數同意。



巴勒斯坦常駐聯合國觀察員4月2日致函聯合國秘書長古特雷斯，要求重新審議巴勒斯坦2011年提出的成為聯合國正式會員國的申請。古特雷斯3日將此函轉呈安理會。



巴勒斯坦2011年9月向時任聯合國秘書長潘基文遞交成為聯合國會員國的正式申請，但未獲安理會通過。2012年11月29日，聯合國大會通過決議，給予巴勒斯坦聯合國觀察員國地位。