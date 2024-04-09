故宮首部音樂兒童劇《甪端》將登香港舞台

故宮博物院首部兒童音樂劇《甪端》劇照。（來源：故宮博物院供圖） 中評社香港4月9日電／據香港文匯報報導，一秒入境的《故宮謠》，親臨故宮殿宇的舞美效果，AR和全息投影技術呈現故宮博物院珍貴典藏，戲劇、舞台和音樂等完美融合……記者從故宮博物院獲悉，5月1日至5日，以故宮瑞獸“甪（lù）端”為原型的故宮博物院首部音樂兒童劇《甪端》將登陸香港葵青劇院。屆時，觀眾可通過觀看這場融合戲劇藝術、傳統文化和現代科技創新的饕餮盛宴，瞭解故宮文物和文物保護的故事。據悉，《甪端》的原型為明萬曆年間的掐絲琺琅香薰甪端。這件文物與香港頗有淵源，在香港故宮文化博物館開館時，它就曾作為首批故宮文物之一亮相香港故宮館。



據介紹，音樂兒童劇《甪端》由故宮博物院和藝瑞奇國際文化聯合出品，歷時三年匠心打造。“甪”是象形字，在《辭海》里的釋義是“角”字的變體與異讀。甪端是中國神話傳說中的神獸，日行一萬里、夜走八千里，通曉四方語言，迅捷敏銳，是祥瑞的象徵。作為故宮博物院出品的首部音樂兒童劇，《甪端》講述了新時代文物保護傳承與創新發展的故事。以明萬曆掐絲琺琅香熏為原型創作出的主角甪端，有著“故宮學習委員”的美譽，是文化交流的使者，代表著中國傳統文化的自信自強。



劇中，400多歲的甪端有著一顆對世界充滿好奇的童心，他想瞭解更大的世界，想知道更遠的未來。高小端則是故宮宮廷歷史部老高的孫子，生長在信息時代的他更願意接受短視頻帶來的碎片化的信息。兩個“孩子”意外的相逢，掀開了一段紫禁城探秘之旅，也由此展開了一場關於古典文化與當代潮流、歷史堅守與未來憧憬的“辯論”和思考。



另外，國寶級文物金甌永固杯、南宋沈子蕃緙絲《梅鵲圖》和晉代書法家陸機的草隸書法作品《平復帖》也在劇中承擔了重要“戲份”，一件件傳世珍寶不再只是文化符號，而有了鮮活靈動的生命力。早已被觀眾熟知的故宮“禦貓”亦會出現在劇中。



劇中還展現了故宮博物院“文物南遷”的歷史，珍貴影像資料的展示，讓觀眾感受到並不為人熟知的故宮一代代“典守者”們令人感佩的精神。劇中時時念起的台詞“子子孫孫永寶用”，則是青銅器上常見的銘文，寓意器物永世流傳，後世子孫也一如既往地銘記和珍愛祖先的功德與榮耀。

