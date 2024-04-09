文旅融合　激活鄉村振興“新引擎”

（來源：新華社） 中評社北京4月9日電／鄉村振興是實現中華民族偉大復興的一項重大任務。以習近平同志為核心的黨中央作出推進鄉村振興重大戰略部署以來，各級政府高度重視、認真部署、積極落實，充分發揮文化在鄉村振興中的作用，積極探索文旅產業賦能鄉村振興的路徑，各地鄉村文化旅遊發展工作取得明顯成效。當前，在推進鄉村全面振興的新要求下，須繼續以文旅融合發展為有力抓手，堅持推進鄉村文化陣地建設，進一步加強鄉村文旅產業全方位融合與協同創新，為促進鄉村文旅產業全面升級、鄉村環境全面優化、鄉村居民生活質量全面提高提供有力支撐。



深入挖掘鄉土文化底蘊，“盤活”鄉村文化資源。鄉村振興，既要塑形，也要鑄魂。鄉土文化是中華民族傳統文化的重要組成部分，是鄉村振興的靈魂工程。從“魂”的角度切入，鄉村文旅融合發展的第一要義在於深入挖掘鄉土文化底蘊，發展鄉村文化旅遊。要深刻理解農耕文化、民俗文化、紅色革命文化、非遺文化等在歷史積澱中所蘊含的人文內涵，在保留鄉村原真性的基礎上，盤活文化資源。要通過豐富農耕技術的展示、民族文化傳承與民族文化認同、紅色主題教育等活動形式，充分展現鄉土文化獨特性和精神內核，從而促進文旅融合增值、增質，賦能鄉村振興，推動農業強、農村美、百姓富。



加快聚合多元業態，創新鄉村文化旅遊產品供給。加快創新鄉村文化旅遊產品供給，打造文旅IP，塑造品牌，培育新型業態和消費模式，是文旅產業賦能鄉村振興的重要路徑。鄉村文旅融合是多元產業和業態的融合，要積極引導傳統景區游與農業、工業、康養、研學等相互配合、深度融合，不斷延伸鄉村產業鏈條，以景帶村、全域聯動，形成鄉村旅遊多業態融合發展新格局。同時，要提煉鄉村文化特色，充分運用農村電商、旅遊演藝、旅遊節慶、藝術展演等多元載體，打造鄉村主題文化IP，形成鄉村文化旅遊精品線路、重點村鎮、集聚區域，以產業集群形式促進文旅創新發展，為鄉村產業振興提供新動力。



優化基礎設施建設，增添鄉村文旅的“成色”。持續推進文旅產業項目建設，實施鄉村文旅深度融合工程，是建設宜居宜業和美鄉村的重要舉措。鄉村文旅融合要進一步堅持以市場需求為導向，以提升遊客滿意度為重點，不斷豐富鄉土文化展陳形式，深入推進鄉村文化旅遊體驗工程，完善鄉村交通、觀景平台、停車場等設施建設。同時要充分利用現代科學技術手段，推動數字鄉村、數字文旅發展，提升文化旅遊產業的創新能力和服務水平，打造集鄉村文化旅遊、運動休閑、健身康養為一體的農文旅相互融合的模式，推動鄉村文化旅遊產業步入高質量發展軌道，增添鄉村文旅的“成色”。

