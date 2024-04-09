打造完全意義上的數字深圳

（來源：新華社） 中評社北京4月9日電／習近平總書記強調：“我們要乘勢而上，加快數字經濟、數字社會、數字政府建設，推動各領域數字化優化升級”。深圳市委七屆八次會議提出，要打造一個完全意義上的數字深圳。這意味著深圳將推進城市全面數字化轉型，消除城市“數字鴻溝”，構築全民暢享的數字生活，邁向城市數字化轉型的高級形態，為中國式現代化建設、數字中國建設探索一條全新的深圳發展路徑。



深圳推進全面數字化轉型的理論意蘊及戰略意義



全面數字化轉型是城市數字化轉型的高級形態，是數字技術驅動下的城市經濟、社會、政府全領域全方位的變革與發展，強調數字化轉型的整體協同和共建共治共享。這一轉型旨在通過技術創新與全面應用，消除城市“數字鴻溝”，激發經濟增長新動能，開創社會治理新模式，邁向城市發展新階段，實現城市可持續發展。正如深圳市委七屆八次全會上強調的那樣，完全意義上的數字深圳就是包羅萬象、無所不包，圍繞數據的形成、存儲、傳輸、計算、運用、決策等全生命周期，形成基礎設施、工作體系、法規制度等整體框架，讓數字技術全域全時全場景在千行百業千家萬戶充分應用，從而把現實的深圳完整全面地復制出一個數字的深圳。



深圳的全面數字化轉型將以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革，助力深圳打造泛在先進、高速智能、天地一體、綠色低碳、安全高效的全球數字先鋒城市，成為一個完全意義上的數字深圳。



第一，顯著提升全球科技競爭中深圳主動權。當前全球科技革命和產業變革的重點還是在數字化上，世界經濟加速向以數字產業為重要內容的經濟活動轉變。人工智能、量子信息、區塊鏈、移動通信、數字消費等的發展都需要建立在堅實的數字化基礎上。數字化發展日益成為臨機突圍、高位求進、換道領跑的第一選擇。深圳全面系統深入地謀劃和推進打造一個完全意義上的數字深圳，有助於引領深圳加強數字基礎設施建設，強化前沿數字科技突破，推動數字經濟和實體經濟深度融合，構建全域一體化數字應用場景，在全球數字化浪潮中把握發展與競爭的主動權。

