我國建築和市政基礎設施設備將迎來有序更新

（來源：央視網） 中評社北京4月9日電／據新華社報導，住房城鄉建設部近日印發《推進建築和市政基礎設施設備更新工作實施方案》，要求以住宅電梯、供水、供熱、供氣、污水處理、環衛、城市生命線工程、建築節能改造等為重點，分類推進建築和市政基礎設施設備更新。



實施方案明確，各地要以大規模設備更新為契機，加快行業領域補齊短板、升級換代、提質增效，提升建築和市政基礎設施設備整體水平。到2027年，對技術落後、不滿足有關標準規範、節能環保不達標的設備，按計劃完成更新改造。



住房城鄉建設部相關司局負責人介紹，建築和市政基礎設施設備更新的重點任務分為十大類，包括住宅老舊電梯更新、既有住宅加裝電梯、供水設施設備更新、污水處理設施設備更新、供熱設施設備更新、液化石油氣充裝站標準化更新建設、城市生命線工程建設、環衛設施設備更新、建築施工設備更新以及建築節能改造。



在配套政策上，實施方案要求，完善財稅政策，提供金融支持，健全費價機制，提升實施標準，加強要素保障。對符合條件的相關設備更新，通過中央預算內投資等資金渠道予以適當支持。運用再貸款政策工具，引導金融機構加強對相關設備更新和技術改造的支持；中央財政對支持建築和市政基礎設施設備更新，符合再貸款報銷條件的銀行貸款給予一定貼息支持。指導各地建立健全供水、供熱、污水與垃圾處理等價格和收費標準動態調整機制。