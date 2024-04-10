鄭州國際陸港：聯通全球 物流樞紐輻射四方

河南國際物流樞紐建設運營有限公司副總經理接受記者採訪。（中評社 吳雨菲攝） 中評社鄭州4月10日電（助理記者 吳雨菲）為深入貫徹落實習近平總書記在視察河南時所提出的“構建連通境內外、輻射東中西的物流通道樞紐，為絲綢之路經濟帶建設作出更多貢獻”的重要指示精神，河南省全面融入共建“一帶一路”偉大倡議，積極打造“雙循環新發展格局戰略支點”，致力於將交通區位優勢轉化為樞紐經濟優勢，從而加快開放強省、物流強省的建設步伐，鑄就內陸開放的新高地。在此背景下，鄭州國際陸港的規劃與建設於2022年正式全面啟動。



4月9日，中評社助理記者踏足鄭州國際陸港，深入探訪其交通區位、總體定位、發展目標以及功能分區。作為河南省積極融入共建“一帶一路”的重要戰略支點，鄭州國際陸港的新址規劃面積達到約50平方公里，總投資超過500億元。它瞄准“世界級國際鐵路樞紐港、中歐班列運貿產創新發展示範區、內陸口岸經濟高質量發展先行區”三大戰略定位，致力於建成具備中歐班列年發運“萬列千萬噸”能力的國際物流樞紐。



河南國際物流樞紐建設運營有限公司副總經理鄺山詳細介紹了這個項目的進展情況。他提到，河南省對此項目傾注了巨大的心血，陸港的建設速度之快超乎想象。自去年3月開始啟動首個項目建設，短短9個月內便完成了竣工驗收。目前，一期倉儲設施已投入使用，這充分展現了河南省的堅定決心以及當地航空港區政府和企業的強大執行力。鄺山還表達了對鄭州國際陸港未來在促進海峽兩岸合作中發揮更大作用的期待。



園區內的西作業區倉儲項目總投資31億元，定位為新能源汽車供應鏈服務中心，主要滿足以比亞迪為代表的新能源汽車企業上下游零配件的倉儲需求。該項目規劃建設了50萬平方米的高標準倉庫及配套設施，目前已有30萬平方米的倉儲中心投入運營，能夠容納100萬輛新能源汽車的零配件儲存。



河南六通供應鏈管理有限公司今年入駐該園區，其比亞迪項目經理呂崇高表示，園區距離比亞迪工廠僅1公里，大大提升了配送效率。他們的服務完全圍繞比亞迪展開，目前擁有20輛運輸車輛，每天向比亞迪配送的車輛次數已達到50輛。由於距離縮短，成本降低，車輛周轉效率提高，員工成本也有所下降，工作環境得到了極大改善。



未來，鄭州國際陸港將被打造成一個“現代化、國際化、世界級”的內陸國際大港，不僅具備保障中歐班列“萬列千萬噸級”的開行能力，還將與高鐵鄭州航空港站、交通部國家公路信息中心形成航空港、高鐵港、國際陸港、國家級公路港的“四港聯動”一體發展態勢。這一舉措將有力推動河南省乃至全國的物流事業發展，為內陸地區的開放合作注入新的活力。

