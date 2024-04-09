發展新質生產力需要管理創新

中評社北京4月9日電／從經濟學角度看，新質生產力是指在社會生產過程中出現的具有變革性和創新性的生產力要素或形態。既是科學技術進步與生產方式、經濟結構、社會制度創新相結合的具體體現，也是推動經濟社會發展的重要動力。



科技創新是發展新質生產力的核心要素。要想實現高水平科技自立自強，使原創性、顛覆性科技創新成果競相湧現，不能忽視以企業為主體的管理創新。



管理創新是組織創新體系的重要組成部分，也是科技創新的基礎。以管理創新賦能新質生產力，可以更好地提升行業企業的創新動力和能力，加快突破關鍵共性技術、前沿引領技術。在我國面臨經濟社會轉型機遇和挑戰的背景下，這一點具有重要現實意義。



通過管理創新完善人才培養、引進、使用、合理流動的工作機制，為新質生產力發展提供人才。沒有人力資源的積累和躍升，沒有一支與科技進步、現代產業體系建設相適應的高素質人才隊伍，就無法形成新質生產力。



在行業中，以企業為主體的管理創新就是要創新人力資源開發利用，厚植人力資源綜合競爭力，推動企業創新主體從企業家向全體員工轉變。這不僅有助於吸引與工作崗位相匹配的高素質人才，還能大幅度提高人才的工作積極性和創業能力。通過管理創新提高各類人才的工作能力，有利於激發內生動力，賦能新質生產力發展。



通過管理創新進一步全面深化改革，形成與之相適應的新型生產關係，為新質生產力發展提供組織保障。當前，新一輪科技革命和產業變革加速演進，人工智能、雲計算、大模型等技術日益普及，行業內的競爭合作關係更加密切，線性的市場關係逐漸被平台化、生態化市場取代，傳統的組織結構難以滿足新質生產力的發展需求。



管理創新倒逼重構組織與組織的關係，使之由層級關係轉變為價值創造；重構客戶與組織的關係，使之由市場關係轉變為共創共生；重構環境與組織的關係，讓組織內部形態和主體從單一變為多元。組織創新有助於行業企業從規模化生產向柔性化生產轉型，滿足市場差異化消費需求；能夠更加突出科技創新及科研人員的重要性，更好地為組織賦能。

