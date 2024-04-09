內河船舶編隊航行技術及應用示範項目啟動

中評社北京4月9日電／據中國交通新聞網報導，日前，由國家能源集團航運有限公司（簡稱國能航運）牽頭的“十四五”國家重點研發計劃項目“內河船舶編隊航行技術及應用示範”項目實施方案通過專家組論證後正式啟動。



該項目面向新一代航運系統自主化發展需求，開展內河自主船舶編隊航行技術研究，構建自主船舶編隊的標準、技術、裝備體系，應用人工智能技術實現多艘異構內河貨船自主編隊、遠程控制，以減輕人工操作負擔、提升航道運力，對內河航運提升智能化水平、增進盈利能力、發展綠色經濟具有重要意義。



據悉，受限於較低的噸位和盈利水平，內河貨船通常自動化水平不高，完全依賴駕駛員的目視瞭望、手動控制，對駕駛員的經驗與能力要求高，限制了航道資源的充分利用。2023年，國能航運牽頭，聯合武漢理工大學、中國船級社、交通運輸部水運科學研究院、大連海事大學等9家單位共同申報的“十四五”國家重點研發計劃交通載運裝備與智能交通技術重點專項“內河船舶編隊航行技術及應用示範”項目成功獲批。



國能航運黨委書記、董事長邢承海表示，將以加快建設世界一流能源航運科技企業為目標，全力做好國家重點研發計劃等重大科研項目的技術攻關和組織實施工作，積極落地項目成果，以科技創新推動產業創新，積極培育和發展航運新質生產力，為加快建設交通強國貢獻科技力量。