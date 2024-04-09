瑞士媒體：西方對華科技禁令不正確

中評社北京4月9日電／據新華社報導，瑞士主流媒體《新蘇黎世報》日前發表題為《中國是新的科技強國，我們必須學會與其打交道》的評論文章認為，西方對華科技禁令不是正確的應對方式，既缺乏法律依據，也不符合自由市場的基本理念，對中國科技的“粗暴”禁令並不能奏效。



文章說，“中國製造”已不再僅適用於塑料玩具，華為的電信設備、比亞迪的電動汽車、社交軟件Tiktok以及電商應用Shein等源自中國的高科技產品正在進入發達國家民眾的日常生活，而美國作出的反應措施是限制華為的貿易、強令Tiktok“易主”，還有游說集團要求禁止Shein，以及對中國電動汽車徵收懲罰性關稅等。



評論認為，西方對中國高科技產品“風險”的擔憂沒有事實依據，廣泛的禁令在法律上站不住腳，不合理且具有歧視性。這種禁令也違背了自由市場原則。來自中國的競爭對手能給西方帶來好處，它們刺激了西方企業，例如，德國大眾在中國合肥開設一個巨大的研發中心，以推進其電動汽車業務；美國臉書等公司效仿Tiktok推出了短視頻應用。這些企業行為最終受益的是消費者。



文章說，如果自由市場經濟不能依靠自由貿易，而是依靠貿易保護主義並進而導致創新遭到抑制，這是對自由市場經濟本身的諷刺。