傅華會見塔斯社第一副社長古斯曼

中評社北京4月9日電／據新華社報導，新華社社長傅華8日在北京會見俄羅斯塔斯社第一副社長古斯曼。



傅華說，新華社和塔斯社有著悠久的合作歷史，希望雙方在現有基礎上進一步深化溝通交流，打造新的合作增長點，推動兩社發展不斷取得新成績，為中俄友誼作出新貢獻。新華社支持塔斯社舉辦今年金磚國家媒體高端論壇。



古斯曼說，塔斯社願持續深化同新華社的各項合作，希望雙方在世界媒體峰會、金磚國家媒體高端論壇等多邊框架下密切協作，取得更多成果。