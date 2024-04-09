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紐約股市三大股指8日漲跌不一
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2024-04-09 18:14:26
中評社北京4月9日電／據新華社報導，紐約股市三大股指8日漲跌不一。
截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌11.24點，收於38892.80點，跌幅為0.03%；標準普爾500種股票指數下跌1.95點，收於5202.39點，跌幅為0.04%；納斯達克綜合指數上漲5.43點，收於16253.95點，漲幅為0.03%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊六跌五漲。能源板塊和醫療板塊分別以0.63%和0.38%的跌幅領跌，房地產板塊和非必需消費品板塊分別以0.82%和0.75%的漲幅領漲。
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