中評社北京4月9日電／據新華社報導，紐約股市三大股指8日漲跌不一。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌11.24點，收於38892.80點，跌幅為0.03%；標準普爾500種股票指數下跌1.95點，收於5202.39點，跌幅為0.04%；納斯達克綜合指數上漲5.43點，收於16253.95點，漲幅為0.03%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊六跌五漲。能源板塊和醫療板塊分別以0.63%和0.38%的跌幅領跌，房地產板塊和非必需消費品板塊分別以0.82%和0.75%的漲幅領漲。