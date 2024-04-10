李家超：總結垃圾收費試行經驗再作部署

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月10日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，現階段應認真推行都市固體廢物收費先行先試計劃，政府整合所有從中取得的數據、意見和經驗後，會再作部署。



李家超表示，垃圾收費已經是香港的法律，特區政府現時正在考慮如何推行這項法律，所以透過“先行先試”計劃，希望從中理解一下和深入聽取意見，推展這法律的實際情況應該怎樣做。經過一星期的“先行先試”實踐，我們正在收集不同數據，包括參與率的比例，以及有否實際令市民改變處理垃圾的習慣。



李家超指出，特區政府是希望減少垃圾，目的不是收費。揀選了不同類型的地點，因為它們代表不同類別和元素，包括有公共屋邨、商業機構、食肆、政府機構，亦有一些院舍，不同行業涉及的問題當然不同。希望在“先行先試”期間，除了針對垃圾的生產者即市民以外，檢視一下在服務行業，包括處理清潔的前線員工和物業管理公司，他們所面對的問題是甚麼。



李家超稱，整個“先行先試”計劃只是進行了一星期，特區政府會通過實踐所收集的數據，亦會徵詢參與者的意見和做問卷，亦會詢問其他不同界別人士的意見。立法會議員的意見，當然都會充分考慮。









