岸田內閣支持率23% 再次降至成立以來最低

中評社香港4月9日電／NHK實施的民意調查顯示，回答“支持”岸田內閣的人比3月調查時減少了2個百分點，降至23%，而回答“不支持”的人則增加了1個百分點，達58%。



NHK從4月5日起，以全國18歲以上的人為對象，實施了一項為期3天的民意調查。調查以包括手機在內的電話隨機撥號方式(RDD)進行。在2366名受訪者中有1204人做出了回答，回復率為51%。



民調結果顯示，回答“支持”岸田內閣的人比3月調查時減少了2個百分點，降至23%，與內閣成立以來最低的去年12月的支持率持平。關於支持的理由，46%的人表示“因為看起來比其他內閣好”，28%的人表示“因為是自己支持的政黨的內閣”，13%的人表示“因為人品值得信賴”。



另一方面，回答“不支持”的人增加了1個百分點，達58%。關於不支持的理由，43%的人表示“因為政策不值得期待”，27%的人表示“因為缺乏行動力”，11%的人表示“因為人品不值得信賴。”



自民黨不久前對涉及派系政治資金籌款集會問題的議員等85人中的39人做出了處分。關於這一處理，9%的人表示“滿意”，20%的人表示“偏向於滿意”，22%的人表示“偏向於不滿意”，41%的人表示“不滿意”。