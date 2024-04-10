李家超：香港盛事不絕　帶動經濟收益

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月10日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，2024年第一季度已過去，香港舉辦多項盛事，帶動了本港的經濟收益，同時也帶動了香港的人氣和財氣。



李家超談到，周末剛舉行的香港國際七人欖球賽，氣氛比去年更加熱烈，一連三日賽事共吸引超過十萬人次入場，比去年多大約三分之一。有來自新西蘭的遊客表示，專程來港觀賽，逗留四、五日，打算消費約2萬元。亦有來自太平洋島國薩摩亞的球迷專程來港觀賽，大讚氣氛熱烈，稱讚香港是“七人欖球賽之王”。有酒吧業人士指，賽事帶動港島區酒吧生意上升兩三成，更有個別酒吧生意上升四、五成。不少店鋪亦精心設計了各類型優惠吸引顧客，他們都滿意生意的增加。



李家超稱，上月的“藝術三月”有12項大型活動，有藝術展、潮流嘉年華、影視娛樂盛會、文化峰會等，部分活動展期超過一個月，總參與人次突破四百萬。例如巴塞爾藝術展Art Basel，今年迎來七萬五千名訪客。各個藝廊均錄得顯著和滿意的銷售量。有個別藝廊負責人表示，第一天預展後，其畫廊近八成作品已經售出。展會負責人說，今次展會向全世界展示香港是充滿活力及動力的城市、傳統與前衛的交匯處、文化的港灣，以及是連結區內日新月異藝術景觀的橋樑。另外，首次在美國以外舉辦的國際潮流文化盛事ComplexCon，請來全球最具影響力的頂尖創作者及品牌參與。三日活動錄得超過三萬人入場，吸引來自香港，以及內地、美國、日本、新加坡、韓國等地“潮人”入場。



