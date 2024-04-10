李家超記者會：香港經濟進一步正面擴張

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月10日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超4月9日上午在政府總部召開記者會，他表示，2024年第一季剛過去，香港經濟進一步正面擴張。期間，他還就垃圾徵費、巴黎奧運轉播權等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨，二○二四年第一季剛過去，我們見到香港經濟進一步正面擴張。這包括三方面：



第一，各種盛事帶動了經濟收益。例如周末剛舉行的香港國際七人欖球賽，氣氛比去年更加熱烈，一連三日賽事共吸引超過十萬人次入場，比去年多大約三分之一。有來自新西蘭的遊客表示，專程來港觀賽，逗留四、五日，打算消費約2萬元。亦有來自太平洋島國薩摩亞的球迷專程來港觀賽，大讚氣氛熱烈，稱讚香港是“七人欖球賽之王”。有酒吧業人士指，賽事帶動港島區酒吧生意上升兩三成，更有個別酒吧生意上升四、五成。不少店鋪亦精心設計了各類型優惠吸引顧客，他們都滿意生意的增加。



事實上，三月和四月都盛事不絕，帶來人氣和財氣。上月的“藝術三月”有12項大型活動，有藝術展、潮流嘉年華、影視娛樂盛會、文化峰會等，部分活動展期超過一個月，總參與人次突破四百萬。例如巴塞爾藝術展Art Basel，今年迎來七萬五千名訪客。各個藝廊均錄得顯著和滿意的銷售量。有個別藝廊負責人表示，第一天預展後，其畫廊近八成作品已經售出。展會負責人說，今次展會向全世界展示香港是充滿活力及動力的城市、傳統與前衛的交匯處、文化的港灣，以及是連結區內日新月異藝術景觀的橋樑。另外，首次在美國以外舉辦的國際潮流文化盛事ComplexCon，請來全球最具影響力的頂尖創作者及品牌參與。三日活動錄得超過三萬人入場，吸引來自香港，以及內地、美國、日本、新加坡、韓國等地“潮人”入場。



三月最後一個星期亦是香港金融盛事周，多項國際頂級峰會相繼舉行，包括推廣家族辦公室的“裕澤香江”高峰論壇、世界合一論壇，以及Milken Institute舉辦的全球投資峰會，展示香港國際金融中心的優勢、發展潛力和投資機會。這些會議的參與者都是高消費群，展現了會議經濟對香港的貢獻。



四月，多個大型國際會議展覽會將接連登場，例如香港貿易發展局的香港國際春季燈飾展、數字經濟峰會、香港國際創科展等，除會展業界得益，由會展活動帶來的高消費商務旅客，將帶動住宿、餐飲、零售、娛樂等行業的經濟活動，令多個行業受益。



第二，本港的接待能力繼續提高，可以進一步促進旅客訪港作商業活動和旅遊，增加經濟活動和行業復甦。機場方面，在去年底客運量已回復至疫情前的七成，預期今年底能完全回復至疫情前水平。現時本港酒店客房總數超過九萬間，與疫情前相比增加約百分之7.6。今年第一季訪港旅客增至1123萬人次，按季增加百分之5，按年更增加一倍半，可見香港舉辦多元化的盛事，發揮了重要經濟作用。



當然，市民及訪港旅客消費模式已有所改變，很多旅客已不再是單純購物的旅客。我很高興見到很多行業包括旅遊、餐飲、零售的經營者，清楚認識和勇於面對這些轉變，已改變了經營和服務重點，或增添新的吸引力。例如香港旅遊發展局為一個韓國團設計特色行程，集合瑜伽、跑步、行山三大元素；又例如有本港的網紅餅店的蛋撻很受歡迎，大排長龍；有熱門餐廳也正推廣優質食品和服務，亦經常見到排隊長龍，亦有商場提供全日免費泊車，即時增加消費群。