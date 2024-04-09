美英澳提前向韓方說明“奧庫斯”擴員構想

中評社香港4月9日電／韓聯社報導，綜合各方消息，美英澳三邊安全夥伴關係——“奧庫斯”（AUKUS）在8日（當地時間）發表聯合聲明釋放擴員資訊之前，已向韓國政府說明有關內容。



奧庫斯開展“第一支柱”和“第二支柱”兩大軍事合作項目。其中第二支柱的核心內容是在人工智慧（AI）、量子、網路安全、高超音速導彈等8個領域共同研發相關技術。美英澳其間多次提出吸納新成員參與“第二支柱”項目的可能性。



上述聲明首次提及日本將是該項目的潛在合作對象，並稱2024年將與有力合作對象國開始協商相關事宜。在此情況下，奧庫斯向韓方說明有關內容的背景引發關注。



據悉，韓國政府在上述聲明發表之前已與奧庫斯方面就有關事宜進行溝通。外交部一名官員稱，韓方與美英澳三國就奧庫斯相關事宜保持溝通，並在經濟安全、高端技術等多個領域開展緊密合作。



分析指出，若韓方決定參與奧庫斯的第二支柱項目，恐怕會面臨諸多外交問題。由於奧庫斯被認為是帶有牽制中國色彩的軍事同盟，因此就奧庫斯相關事宜做決策時，韓方不能不考慮對華關係。



上述官員稱，韓方支援包括奧庫斯在內的有關各方努力維護域內和平與繁榮。期待奧庫斯第二支柱項目合作朝向促進印太地區安全與經濟合作發展的方向推進。