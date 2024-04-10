詹江村語中評：當神山不再 台將失談判籌碼

中國國民黨桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月10日電（記者 盧誠輝）針對台積電將在美國亞利桑那州設第三座晶圓廠，生產全球最先進的2奈米晶片，台灣陸軍官校畢業的中國國民黨桃園市議員詹江村從地緣政治的角度分析表示，台積電把先進製程2奈米晶片移到美國設廠後，表面上看似有轉移風險的概念，實際上卻是美國擔心台海萬一陷入戰火危機，為了確保自身地緣政治的利益所為。當“護國神山”台積電不再占有優勢的時候，台灣將會喪失談判籌碼，最後恐怕會成為被美國遺棄的棋子。



美國商務部8日宣布，將提供台積電66億美元補助與50億美元低利貸款，在亞利桑那州設置第三座半導體廠，總投資金額高達650億美元，是美國史上對全新項目的最大外商直接投資計劃，預計在2030年前將生產全球最先進的2奈米晶片。



詹江村接受中評社訪問指出，當台積電將這些先進製程慢慢轉移到美國後，未來台海之間如果再產生危機的時候，美國可能就不會有那麼的急迫性來協助台灣，因為當“護國神山”台積電不再占有優勢的時候，台灣未來將慢慢失去地緣經濟的利用價值，恐怕最後會成為中美談判桌上被犧牲的籌碼。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士，曾擔任馬英九桃園後援會召集人，朱立倫競選桃園縣長宣傳部主任。經常透過直播評論時政，躍升網紅與直播主，詹江村的“村”字替他贏得“村長”封號。



他說，美國自己也承認，全世界大部分高階製程晶片都來自台灣，而目前中美之間的貿易制裁，最主要就是針對這些高階先進製程晶片，但在兩岸緊張局勢之下，台積電會將全球最先進的2奈米晶片移到美國設廠，就是因為美國害怕萬一台海之間陷入戰火危機，可能會危及到美國自身的利益。



詹江村認為，美國是一個利益至上的國家，過去從美國撤軍阿富汗就可以看出，美國不可能真的為了台灣所謂的自由民主而戰，美國現階段會這麼挺台灣，只是為了台灣這些先進製程晶片技術，來確保美國在全球科技的領先地位。

