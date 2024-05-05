鄧岱賢語中評：國民黨兩岸政策沒有改變

國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢日前接受中評社訪問時表示，國民黨一貫政策都是親美和陸，並沒有要“親美遠中”，國民黨如果挑起兩岸戰爭，那將是歷史罪人，國民黨對兩岸關係的政策也很明確，希望以九二共識為基礎，恢復兩岸交流對話。



鄧岱賢為台灣大學農業經濟系學士，美國波士頓東北大學（Northeastern University）經濟學研究所碩士。曾任海基會經貿處長、海基會協商代表、國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員。現為海峽兩岸經貿文化協會秘書長、國民黨大陸事務部副主任。



海峽兩岸經貿文化交流協會於2007年創立，目標是推動兩岸經貿、文化交流，創會會長為前海基會董事長江丙坤。



鄧岱賢表示，馬英九到大陸能夠增加兩岸溝通管道，對兩岸關係的和平一定有幫助，馬此行有助於維繫台灣和平，讓雙方不至於走上戰爭，而且馬英九代表的是台灣60％的民意，民進黨賴清德的得票只有40％，所以那60％是希望兩岸和平穩定的，馬英九是實實在在反映台灣的主流民意，讓兩岸可以和平發展。



鄧岱賢表示，國民黨一貫政策都是親美和陸，既然馬英九到了大陸去，可以達成和陸，那親美方面不論是國民黨主席朱立倫或夏立言到美國去，就是走這條路線，夏立言也訪過大陸，這也是為了和陸，所以國民黨的政策一直都沒有改變。

