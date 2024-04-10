鄧岱賢語中評：台商四期許 盼賴勿刺激言論

海峽兩岸經貿文化協會秘書長鄧岱賢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月10日電（記者 楊騰凱）海峽兩岸經貿文化協會秘書長鄧岱賢接受中評社訪問時表示，在大陸的台商對於即將上任的民進黨賴清德有四點期許，第一，希望兩岸和平發展，不要有刺激性言論。第二，希望兩岸恢復人員交流。第三，避免兩岸ECFA被停。第四，希望台灣晶片能出口大陸。



鄧岱賢為台灣大學農業經濟系學士，美國波士頓東北大學（Northeastern University）經濟學研究所碩士。曾任海基會經貿處長、海基會協商代表、國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員。現為海峽兩岸經貿文化協會秘書長、國民黨大陸事務部副主任。



海峽兩岸經貿文化交流協會於2007年創立，目標是推動兩岸經貿、文化交流，創會會長為前海基會董事長江丙坤。



鄧岱賢表示，他今年曾隨國民黨副主席夏立言訪問一次大陸，去了解台商的看法，台商希望賴清德就任後，還是要讓兩岸能夠和平發展、融合發展，不要有任何刺激性的言論出現，如果兩岸關係出現翻天覆地的變化，將是台商不樂意見到的，台商還是希望維持和平穩定，就像這次馬英九到大陸所說的兩岸需要和平穩定。



鄧岱賢指出，第二，台商希望兩岸還是要能恢復人員交流，讓兩岸交通更便捷，現在既然疫情沒有了，那就應該恢復到疫情前的交通往來，台灣當時是台灣10個機場都開放飛大陸，如果能恢復到疫情前的兩岸交流狀況，例如大陸參訪團、旅遊團可以來，台灣也可以組團到大陸旅遊等等，恢復正常人員往來，這是台商非常期許的。



鄧岱賢表示，疫情期間，大陸只開放4個機場飛台灣，包括北京、上海、廈門、成都，後來解封後開放為10個機場飛台灣，台灣是希望能恢復到疫情前60幾個機場的狀態，等於大陸各省幾乎都有一個直航台灣的機場。



鄧岱賢指出，至於台灣的觀光旅遊業者也反映，原本台灣方面3月1日起開放台灣旅遊團赴大陸，後來政策轉彎，6月以後就不能再組團赴陸，業者真的很失望。鄧岱賢表示，至於大陸觀光客來台灣，去年大概就來了3萬、4萬人，與國民黨執政時期一年400萬人相差很多，當時台灣業者接旅遊團應接不暇，他一個導遊朋友每月收入可達30萬元台幣，現在是零，簡直是天壤之別。

