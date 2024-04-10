台官方砸錢研發無人機 邱世卿：產業難存活

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月10日電（記者 方敬為）民進黨政府成立“亞洲無人機AI創新應用研發中心”，宣示自研無人機，禁用大陸產品。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，若要做到完全阻絕大陸製零件或研發技術，代表台灣必須扶植出本土產業鏈，將面臨投入成本高昂，而市場量體無法支撐產業鏈的窘境。日本SONY曾想與大疆競爭無人機市場，最終失敗，台灣的產業鏈恐怕難存活。



邱世卿指出，若台灣的無人機產業鏈只是為了供應軍方或者公部門而存在，注定成為虧損事業，屆時又要全民買單。此外，台灣軍方在無人機的作戰運用上，並未與時俱進，無論戰術或反製作為皆然，從近幾次金門守軍面對大陸無人機盤旋卻束手無策的情況就可見端倪，台灣成立無人機研發中心的成效，有待商榷。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發以及暨南國際大學兵棋課程兼任講師，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



賴清德3月底赴嘉義縣參觀“亞洲無人機AI創新應用研發中心”，現場展示得航天無人機產品，馬達上赫然印有“Made in China”字樣，引發議論。由於大陸的無人機工業技術先進，在全球消費級和工業級的無人機市場，占比超過70%，就連美國課徵25%高關稅，大陸廠牌無人機在美國的市占率仍高達九成。外界關注，台灣真正做到百分百“禁陸令”的可能性。



邱世卿表示，若台灣要完全阻絕大陸製零件或研發技術，必須得成立本土的無人機產業鏈，但問題是，無人機產業鏈並不是投入預算，就能夠支撐起來。在俄烏戰爭之後，固然無人機成為各國列為未來武器和裝備發展的新路徑，且是必然得採取行動的發展方向，卻也必須清楚的面對現實，也就是目前無人機技術發展，確實是中國大陸領先。



邱世卿指出，台灣成立無人機研發中心在沒有運用外部零組件、技術的情況下，要追趕上來，很不容易，如果只是要發展無人機，可以考慮向外採購零組件，例如非中國大陸製的電子元器件、技術等，都可以製造出無人機，只是台灣的問題在於，即便是對外採購、自行組裝，都很難確保完全濾掉“中國大陸成分”，而要真正建置起本土產業鏈，不只曠日費時，所需要的成本將會是研發無人機的好幾十倍。

