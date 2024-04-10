台積電在美擴廠　曾獻瑩：對台戰略安全不利

國民黨台北市議員曾獻瑩接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月10日電（記者 張穎齊）台積電宣布將在美國設立第3座晶圓廠，預計將在2030年前導入2奈米或更先進製程，而台積在美擴廠後，在當地投資金額增至逾2兆新台幣。曾任台積電工程師的中國國民黨台北市議員曾獻瑩接受中評社訪問指出，這對台灣的戰略安全並不利，因台灣將獨步全球的先進製程技術分給美國，以前還會讓中國大陸有所顧慮，全球也會怕台灣發生衝突，但既然美國可能也會有了，那台灣就損失了重要的戰略安全。



曾獻瑩，台灣大學工商管理學系學士、管理學院企業管理碩士專班（Global MBA）畢業，國民黨台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任職台積電，歷任藍委賴士葆服務處總顧問、下一代幸福聯盟理事長、信心希望聯盟中央執行委員等。



曾獻瑩表示，當然他明白，台積電在美擴廠，是不得以、也不得不的決定，但可看到，台積電連在美國要設的第一個廠，都蓋到延期、發生工人問題，連台積電前董事長張忠謀接受華爾街日報都說，不太理解美國年輕人的工作態度，反觀日本若設廠就能2年快速搞定。



曾獻瑩說，美國短時間也追不上台積電的先進製程技術，號稱美國最強的晶圓廠Intel英特爾都做不起來，最近財報大虧、股價往下掉7、8%，英特爾本來是做IDM半導體，後來想與台積電搶生意做晶圓代工，但生意卻做不起來，美國看到這問題後，就想說直接台積電拿過來。



曾獻瑩指出，美國認為台積電2個廠不夠，還要第3個廠，且要導入2奈米先進製程，讓全世界最先進的台積電技術留在美國，這也符合美國的“國家安全”戰略考量，要台灣不得不配合，台積電雖在美國不賺錢、建廠又慢、工作文化又有衝突，但台灣只能咬著牙配合，美國是以自身利益優先。



為何台灣是不得已、台積電又不得不如此？曾獻瑩說，美國為了合理化這行為，就投錢補助，用錢、用補助的方式要台積電在美國能適應，讓初期的虧損別那麼大，消除投資人覺得虧錢、遙遙無期的念頭，因此美國即與台積電一起宣布將設第3廠。

