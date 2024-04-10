徐弘庭：美日菲各取所需　中美鬥而不破

國民黨台北市議員徐弘庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月10日電（記者 張穎齊）美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統馬可仕，11日將在美國華府舉行首次三方峰會。中國國民黨台北市議員徐弘庭接受中評社訪問表示，美日菲是滿足、加大彼此的外交政策，並在與中國談判上可多一層緩衝，但中美仍維持鬥而不破的狀況，台灣還是影響中美變數的主因之一。



徐弘庭，出生於台北市，台灣大學政治學系EMPA高階公共行政碩士班，連任3屆台北市第六選區（大安、文山）議員，現任國民黨中常委，歷任前“立委”周守訓、前悠遊卡公司董事長連勝文幕僚、國民黨青年團副總團長、國民黨青工會副總會長、美國國務院IVLP領袖計劃訪問學人、青年發展基金會執行長等。



徐弘庭表示，美日菲將在華府進行峰會，展現出拜登在處理國際關係與圍堵中國的細膩程度，先談日本，日本在與那國島設自己的飛彈，也與美國有聯繫管道，日本內部也不斷對美國表達出，讓出了基地，那美國在最後一刻是否會願意出兵、去做防禦性攻擊？但日本內也有自己的疑慮，當台灣有事時、日本到底有沒有事？日本也給自己設了個門檻，就是必須要自己的民眾進行溝通，留給日本在外交政策的空間。



徐弘庭說，菲律賓的狀況也一致，菲律賓出租9個軍事基地島嶼給美軍，小馬可仕雖租給美國，但在能否因應中國大陸與台灣的問題上，菲律賓仍持保留的態度。

