趙春山：賴人事名單一出520說什都沒用了

趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）賴清德新任“閣揆”人事首場發布會，將在今日上午9時登場。根據曝光的名單，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問表示，這些名單看起來還是“鷹派”，美國是否滿意他不知道，但對於大陸釋出的訊息顯然不是善意，“因為這些人反中都蠻厲害，看不出有善意”。現在這個名單一出，賴清德520就職演說講什麼，都沒有什麼用了。



賴清德會不會走極端，陸委會主委也派出獨派的人選？趙春山指出，“那就全面對抗了”，就備戰了，現在是觀察點是陸委會主委，賴清德會用誰。



對於親綠媒體公布的首波賴清德人事名單，趙春山表示，這個名單同溫層居多，賴清德說要走蔡英文路線，但是大陸定調賴清德是“台獨”路線、對抗路線，這些人是執行過去蔡英文路線，還是現在“總統”已經不一樣，未來這樣團隊能行得通嗎？這是一個疑問。人事任命還是以過去過渡時期，蔡英文做法，按照媒體報導名單這些人只是換位置。



媒體披露的名單中，“行政院長”為卓榮泰，“副院長”鄭麗君，秘書長龔明鑫，“國防部長”由“國安會秘書長”顧立雄轉任，“國安會秘書長”則由“外交部長”吳釗燮回任，“國安局長”蔡明彥不動。



他也說，現在要看陸委會、海基會的人事，主要是陸委會，但是“國防部長”如果是“國安會秘書長”顧立雄轉任，“讓我蠻意外”，目前要安定軍心最重要，又涉及對美武器採購，專業性很重要，顧立雄這些都不是專業。



賴清德加上蕭美琴，已經讓大陸認為是“獨上加獨”，加上吳釗燮擔任“國安會秘書長”是否成為“三獨”？趙春山表示，這些名單看起來還是“鷹派”，這個名單美國是否滿意他不知道，但是對於大陸釋出訊息顯然不是善意，“因為這些人反中都蠻厲害，看不出有善意”。那賴清德520就職演說講什麼，都沒有什麼用了。

