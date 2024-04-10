中評關注：賴清德首波人事名單三特點

賴清德今天將公布首波“內閣”人事。（照片民進黨提供） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）賴清德訂今天上午公佈首波人事，從曝光的名單看來，有三個特點，首先，就是“國安”團隊名單高度“尊蔡、親美”，對於賴清德選前無數次強調走“蔡英文路線”付諸行動；第二點，“行政院”的重要三長，“行政院長”卓榮泰、“副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫都不是新系人馬；第三個特點，賴還是試圖兼顧派系平衡，“正國會”林右昌將出任民進黨秘書長。但林已當過代理黨主席，這項安排對於“正國會”來說，會買單嗎？很可能引發派系反彈。



媒體披露的名單中，“行政院長”為卓榮泰，“副院長”鄭麗君，秘書長龔明鑫，“國防部長”由“國安會秘書長”顧立雄轉任，“國安會秘書長”由“外交部長”吳釗燮回任，“國安局長”蔡明彥維持不變。“總統府”秘書長為潘孟安、民進黨秘書長由現任“內政部長”林右昌接任。



“國安”體系中，“國安會秘書長”由“外交部”吳釗燮回任，吳釗燮在蔡英文任內就當過“國安會秘書長”，後來轉任“外交部長”。任內還斷交8個“邦交”國，但仍穩坐“部長”位置，現在還可能再度回任“國安會秘書長”。吳釗燮對中國大陸態度一向強硬，未來若擔任“國安會秘書長”，在兩岸、外交等政策上主導，應該也不會示弱。



“國安會秘書長”顧立雄則轉任“國防部長”，顧立雄背景是律師，卻受到蔡英文高度重用，從民進黨不分區“立委”、不當黨產委員會首任主委、“金管會主委”、“國安會秘書長”再可能接任“國防部長”，堪稱“萬用”之人。加上太太王美花現在還是“經濟部長”，只能說蔡英文非常重用顧立雄一家。



現任“國防部長”邱國正之前提及兩岸局勢險峻，他晚上睡不好，未來若由顧立雄擔任“文人部長”，還是律師背景的“部長”，未來兩岸軍事上的整軍備戰，加上賴清德務實“台獨”工作者的領導下，會不會讓民眾也睡不著？



至於“國安局長”蔡明彥也是受到蔡英文重用，擔任過“國安會”副秘書長、“外交部政務次長”，在陳明通下台之後接任“國安局長”位置。賴清德目前佈局的“國安”體系名單看起來，確實仍走蔡英文路線，但未來兩岸、外交、“國防”等主要戰略，還是聽命於賴清德指揮之下，畢竟520之後蔡英文下台，就沒有了實權，這些官員也非常清楚誰是“老闆”。未來“國安”團隊應會是在“蔡英文路線下”，聽命於賴清德的“台獨”務實工作者色彩。

