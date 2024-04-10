馬英九在北大：望兩岸青年和平奮鬥振興中華

北京大學交流會現場。（中評社 林艷攝） 中評社北京4月10日電（記者 張嘉文）馬英九9日下午率大九學堂20位青年學子前往北京大學交流，馬英九在活動中表示，北京大學不僅是戊戌變法的產物，也是中華民族救亡圖存、興學圖強的結果，他希望兩岸年輕人未來能夠延續這份精神，兩岸之間能夠和平奮鬥，振興中華。



馬英九一行9日下午前往北大進行交流，由於去年北大學生就有應馬英九基金會的邀請赴台交流，許多學生都曾見過面，互動起來氣氛特別熱絡。而馬也再次發出邀請，希望北京大學的老師與同學們，能回訪台灣，由馬英九基金會安排各項活動，延續上次的友情，他也會親自作陪，體驗更多元的台灣風土民情。



馬英九在北京大學的參訪行程，由北京大學黨委書記郝平、校長龔旗煌出面接待，而去年也隨團訪台的奧運“桌球女王”、現任北大體育教研部講師丁寧也全程陪馬英九參訪。校方在交流會上播了一段北大與台灣歷年交流合集，之後還精心準備馬英九二次訪陸之旅的影集合集。



馬英九發表談話時，一開始就打趣說，一坐下來就發現貴校的水準很高，他的名字衹有北大的“英”字是寫對的，因為那個不是“捺”，是“點”，很高興，北大的中文系很強。引來全場一片笑聲。



馬英九接著說，他是台灣大學法律系畢業，1972級的學生，當年傅斯年是台大的校長，校園裡面留著許多紀念傅斯年校長的文物，包括“傅鐘”，一個大花園叫“傅園”，這都是我們在台大時經常去的地方。傅斯年校長在五四運動的時代是北大傑出的校友。

