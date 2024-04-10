趙春山語中評：賴清德520演說還有變數

趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月10日電(記者 黃筱筠)美國在台協會（AIT）主席羅森伯格日前訪台後，AIT也發出新聞稿提到會晤的政治人物名單。羅森伯格此行是為了解賴清德就職演說而來嗎？亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問表示，賴清德520就職演說應該沒有定案，未來這段期間還有變數，馬英九訪陸就是變數之一。他也說，羅森伯格頻繁到台灣，是希望台灣不要出軌，做出讓美國下不了台的事情。



趙春山指出，羅森伯格這次來台，目的是要聽聽各方面，對於未來新政府的看法，不只拜訪執政黨，還有拜訪在野黨。民進黨當選基本上符合美方期待，但是“國會”現在是國民黨扮演重要角色。國民黨加上民眾黨是多數，美方也要聽聽在野黨意見，希望近一步彙整各方意見，給賴清德建議。美方會希望賴清德就職演說內容可以凝聚台灣內部共識，不要差距太遠。



美國在台協會日前發出新聞稿罕見把羅森伯格會晤的政治人物點出，內容提到羅森伯格於2024年3月31日至4月6日訪問台灣。訪台期間，羅森伯格主席與蔡英文、賴清德、“外交部長”吳釗燮、“國安會秘書長”顧立雄、“國防部長”邱國正、“內政部長”林右昌、“經濟部長”王美花、以及“副總統”當選人蕭美琴等台灣資深領袖會面。



AIT也提到，羅森伯格也與橫跨不同政治光譜的政黨和民意代表領袖會面，包括“立法院院長”韓國瑜、“立法院副院長”江啟臣、以及跨黨派的台美“國會議員”聯誼會的共同副會長們，與國民黨副主席夏立言、民眾黨黨主席柯文哲，以及來自不同政治背景的專家學者會面。羅森伯格並參訪台北故宮博物院並與院長蕭宗煌會晤。



趙春山表示，日前與羅森伯格談過，對美方來說，維持民進黨新政府穩定還是蠻重要，除了這個之外，也了解台灣朝野政黨對大陸看法，馬英九目前正在大陸，羅森伯格此次訪問，不是針對馬英九訪陸，但是也關心馬訪陸的影響，連帶對未來兩岸關係影響。



他指出，基本上羅森伯格訪台就是希望給賴清德建議，過去也是一樣，陳水扁、蔡英文執政時代民共關係，不像國共關係這麼好。國共之間因為有九二共識，比較容易預測，現在賴清德上任，大陸會採取什麼反應，以及賴就職演說內容等，未來美國對於兩岸影響力會增加。

