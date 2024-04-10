中評現場：北大書記校長與馬話交流

馬英九一行與北大師生合影（中評社 林艷攝） 中評社北京4月10日電（記者 林艷）中國國民黨前主席馬英九4月9日率台灣青年赴北京大學參訪交流，北大黨委書記郝平和北大校長龔旗煌全程陪同。雙方進行了熱絡的交流座談。



在座談開始，馬英九一行觀看了一個北大精心製作的小短片，裡面播放了去年3月馬英九首次訪問大陸、7月大陸師生團訪問台灣以及當天下午馬英九參訪北大的內容。中評社記者注意到，看到如此用心的開場短片，令馬英九頗感意外和驚喜，現場面帶微笑地認真看完整個短片。



座談期間，郝平首先代表北大全體師生對馬英九和台灣青年一行的到來表示熱烈歡迎。郝平說，兩岸同胞一家親。馬英九先生再次率台灣青年訪問大陸備受關注。去年7月，大陸高校北大、清華、復旦、武大和湖南大學師生團應馬英九先生和馬英九文教基金會的邀請赴台交流訪問，受到了的盛情接待，感受到了兩岸一家親，血濃於水的深情厚誼。那次赴台訪問後，兩岸教育界、青年學生的交流合作更加頻繁，對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展產生了積極影響。此次馬英九先生率台灣青年再訪大陸，並如約來到燕園與北大師生見面，必將進一步促進北大等大陸高校與台灣高校和各界的深入交流，共築更美好的未來。



郝平表示，教育是中華民族繁榮昌盛的基石，我們肩負著培養人才的重任。孫中山先生曾說：“中國之復興，當亦出於中國青年之奮鬥。”推動兩岸青年的交流，是促進兩岸交流最為緊迫的任務。兩岸青年學生的交流是大有可為的，也一定會大有作為。

