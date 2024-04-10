馬英九牽線兩岸學子續前緣 真誠的交心

馬英九牽線讓不少兩岸學生能再續前緣，在北京大學相見歡。（中評社 林艷攝） 中評社北京4月10日電（記者 張嘉文）馬英九9日下午率大九學堂20位青年學子前往北京大學交流，由於去年北大學生就有應馬英九基金會的邀請赴台交流，許多學生都曾見過面，互動起來氣氛特別熱絡。



其中，北大學生的楊晨和大九學堂訪問團長劉秉叡，去年在陸生訪台期間建立起深厚友誼，這次在北大學生交流會現場再次相見歡，劉還親切稱楊為“晨哥”，他強調，這次來大陸，最期待的就是來北大和晨哥見面。交流會現場充滿溫馨。



馬英九在北京大學的參訪行程，由北京大學黨委書記郝平、校長龔旗煌出面接待，而去年也隨團訪台的奧運“桌球女王”、現任北大體育教研部講師丁寧也全程陪馬英九參訪。



在學生交流環節，來自北京大學城市與環境學院2020級的博士生楊晨就說，今天是他和在台灣的朋友去年分別261天後，能在這日子重新見到老朋友，感覺也非常驚喜，更實現了我們在台北分別時許下想見你的小小願望。



楊晨強調，一年春暖花開時，兩岸靑年交流、交往也是從眞誠的交心開始，這是非常良好的開端，就像中華文化講究人情要厚積一樣，無論是馬英九此次帶團來訪，還是去年郝平帶團訪台，主場景都是溫馨的，主旋律就是氣氛熱絡，恰恰印證了兩岸是一家人，此岸就是彼岸，彼岸亦是此岸，一家人不說兩家話。

