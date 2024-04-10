中評現場：兩岸青年吃“小北飯盒”聊得好嗨

丁寧等與隨團台生一邊吃飯一邊交流，氣氛輕鬆、互動熱絡（中評社 林艷攝） 中評社北京4月10日電（記者 林艷）中國國民黨前主席馬英九一行大陸訪問之旅接近尾聲，4月9日下午馬英九率台灣青年赴北京大學參訪並與北大師生交流。座談會結束後，台灣學生和北大師生們一起來到家園食堂的四樓用餐，不僅熟悉的校園食堂瞬間拉近了彼此距離，“小北飯盒”也深受大家歡迎，兩岸青年現場互動交流熱絡，大家都聊得好嗨。



走進家園食堂，中評社記者現場看到，現場非常的熱鬧，每桌六位同學或師生圍坐，一側是來自大陸的師生，另一側是來自台灣的學生。每個人的桌上都擺放著一個北大用心準備的精美“小北飯盒”，四菜一湯色，還配了甜點和水果。其中，有同學說今天能夠到著名的北大食堂用餐非常榮幸，也有同學說晚飯準備的非常有心，尤其是滷肉飯很符合台灣的口味，有一種家的感覺。



中評社記者現場看到，大家正在天南地北地聊著。其中，去年曾擔任陸生赴台團團長的奧運冠軍丁寧那桌，大家不僅聊著美食，還聊熟悉的電視劇《繁花》，更有台生好奇地問丁寧現在是否有在控制體重，丁寧說退役後就沒有什麼限制了，可以享受更多的美食。同桌的一位來自世新大學的同學算是丁寧的“老朋友”了，去年在台灣接待了丁寧他們這個訪問團，所以二人一見面就聊個不停。期間，丁寧還收到了一份台灣同學準備的小禮物，上面貼滿了留言。這位來自世新大學的學生也給同桌的北大老師贈送了一枚從台灣帶來的冰箱貼。



有台灣同學在接受中評社記者採訪時表示，很喜歡這種交流模式，非常貼近日常的校園生活狀態，是最放鬆、最舒服的模式，大家交流起來不會有那麼大的壓力。即使聊著聊著中斷了，還可以吃點東西，吃著吃著就又有可以聊的了。



在同學們用餐時，家園四樓還響起了鋼琴的旋律，來自北大外院大二學生吳嘉伊在演奏《稻香》，而來自台灣的青年廖馨華，現場彈奏了肖邦練習曲《大海》。