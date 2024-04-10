快評：高唱《長城謠》　同胞心一樣

中評社快評／中國國民黨前主席馬英九一行9日上午前往八達嶺長城遊覽。在長城上，馬英九與學生合唱抗日歌曲《長城謠》，當唱到“長城外面是故鄉”，馬英九流下了熱淚；當唱到“四萬萬同胞心一樣，新的長城萬里長”馬英九振臂握拳。



《長城謠》由潘孑農作詞，劉雪庵作曲，1937年10月24日刊載在《戰歌週刊》上，是著名的抗日歌曲。歌詞為：



萬里長城萬里長，長城外面是故鄉。

高粱肥，大豆香，遍地黃金少災殃。

自從大難平地起，奸淫擄掠苦難當。

苦難當，奔他方，骨肉離散父母喪。

沒齒難忘仇和恨，日夜只想回故鄉。

大家拼命打回去，哪怕倭寇逞豪強。

萬里長城萬里長，長城外面是故鄉。

四萬萬同胞心一樣，新的長城萬里長！



馬英九一行在長城上高唱《長城謠》，同樣的歌曲，不一樣的體驗，感動了無數人。一方面，《長城謠》的創作背景是中華民族抗戰最艱難時刻，民族處於危難之中，有民族情懷、愛國情懷者聽到《長城謠》都會深有感觸；另方面，馬英九高歌時流露出他的濃濃的家國情懷，這是真正的愛國者才有的情懷，感染了每一位有血性的中國人。



長城記錄了中國人民奮起抗日的血淚史。山河雄壯，震撼心靈；身臨其境，熱血澎湃！感性之人，赤子之心，馬英九唱出了自己的心聲，抒發了愛國情感，“四萬萬同胞心一樣，新的長城萬里長！”