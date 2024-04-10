習近平會見俄羅斯外長拉夫羅夫

4月9日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月10日電／據新華社報導，4月9日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫。



習近平請拉夫羅夫向普京總統轉達誠摯問候。習近平指出，今年是中俄建交75周年。中俄兩國攜手走出了一條大國、鄰國和睦相處、合作共贏的嶄新道路，造福了兩國和兩國人民，也為國際公平正義貢獻了智慧和力量。我和普京總統一致同意，繼續保持密切交往，確保中俄關系始終順利穩定向前發展。雙方要以慶祝建交75周年和舉辦中俄文化年為契機，全面落實我和普京總統達成的一系列重要共識。



習近平強調，中方支持俄羅斯人民走符合本國國情的發展道路，支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定。中方始終高度重視中俄關系發展，願同俄方密切雙邊溝通，加強在金磚國家、上海合作組織等多邊戰略協作，展現更多擔當，以平等、開放、透明、包容的精神團結“全球南方”國家，推動全球治理體系變革，有力引領構建人類命運共同體。



拉夫羅夫轉達普京總統對習近平主席的親切問候和良好祝願。表示，在習近平主席堅強領導下，中國取得了世界矚目的成就，為其他國家實現共同發展提供了重要機遇，俄方深感欽佩。俄對外政策的優先方針是全面鞏固提升對華關系。普京總統順利當選連任保證了俄中關系的連續性。俄中關系建立在平等互利基礎上，超越了冷戰時期的同盟關系，顯示了強大韌性。俄方願同中方認真落實兩國元首重要共識，加強雙邊和多邊協作，同其他“全球南方”國家一道，加強團結合作，為推動形成更加公平公正的國際秩序作出貢獻。



王毅參加會見。



