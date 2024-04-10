台積電戰略錯誤？專家質疑哪有人這麼笨

針對台積電宣佈將將增建美國第3座晶圓廠，並從第2座晶圓廠開始導入2奈米先進製程技術，萬寶投顧董事長朱成志在臉書發表看法。(照：朱成志的華山論劍粉專) 中評社台北4月9日電／台積電宣布拿到美國政府的66億美元直接補助與50億美元低利貸款，將增建美國第3座晶圓廠，並從第2座晶圓廠開始導入2奈米先進製程技術。此事震驚市場，專家提出質疑，“為什麼我覺得這是戰略上的錯誤，哪有人這麼笨啊？”



台積電宣布獲得美國政府66億美元約新台幣2千多億元的直接補助，並可獲最高50億美元約新台幣1600億元的貸款。台積電宣布在美國設立第3座廠，預計2030年前導入2奈米製程或更先進製程。



萬寶投顧董事長朱成志在個人臉書粉絲專頁“朱成志的華山論劍”評論此事，他質疑“台積電的決策是不是有問題？為什麼我覺得這是戰略上的錯誤，哪有人這麼笨啊？”



朱成志表示，“（台積電）為了66，投資650，還把自己的壓箱寶都拿出去了。”質疑台積電為了66億美元的補助，結果將投資總規模拉高至650億美元，還在美國導入先進製程技術。



針對台積電增設第3座廠與導入2奈米先進製程的決定，各界看法不一，股價似乎將其視為利多，今（9日）大漲36元（或4.60%）至819元，市值達21.24兆，皆創下歷史新高。



綜合台媒報導，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，台積電做此決策，考量的是地緣政治、地震因素以及競爭對手布局三大因素。



劉佩真表示，首先是地緣政治因素，由於先前日本首相岸田文雄與台積電總裁魏哲家會面後，未來台積電規劃三廠的可能性升高，使得美國製造、半導體供應鏈重建在進程上相對緩慢，讓美國投資加速。



其次是這次花蓮的強震，雖然台積電以高度韌性化解全球供應鏈疑慮，很快恢復運正常運作，但是台灣處於地震帶，且美方顯然也希望有更先進製程設廠。劉佩真說：“可能美方希望台積電未來有3奈米、2奈米，甚至更先進製程，都能在美國落地有生產線”。



有關競爭對手的佈局，劉佩真表示，英特爾已取得美國政府85億美元補貼，並規劃未來5年在美國加碼1千億美金投資規模，三星在德州泰勒市的設廠規模也由170億美元拉高至440億美元。劉佩真分析指出，為壓制競爭對手的投資，台積電這次獲得補助款後，順勢拉大在美國投資布局。