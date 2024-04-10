習近平同密克羅尼西亞聯邦總統西米納會談

4月9日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的密克羅尼西亞聯邦總統西米納舉行會談。會談前，習近平和夫人彭麗媛為西米納和夫人安瑟莉舉行歡迎儀式。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月10日電／據新華社報導，4月9日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的密克羅尼西亞聯邦總統西米納舉行會談。



習近平指出，今年是中密建交35周年。兩國始終相互尊重、平等相待，友好合作、互利共贏，增進了兩國人民福祉。中方支持密方維護國家主權和獨立，走符合本國國情的發展道路，振興經濟和改善民生。中方願同密方一道，以兩國建交35周年為新起點，保持各層級交流對話，加強各領域互利合作，推動中密關系邁上新台階。雙方要堅守兩國全面戰略夥伴關系的政治定位，堅持互利共贏、共同發展的合作基調，加快推進共建“一帶一路”合作，加強基礎設施項目合作，密切文化、衛生、教育、地方等人文交流。歡迎更多密克羅尼西亞聯邦青年來華深造。中國地方“送醫上島”、“送戲下海”等項目深受密聯邦民衆歡迎，雙方可以開展更多類似項目。中方願在南南合作框架內向密方提供應對氣候變化援助、開展能力建設培訓。加強在聯合國、太平洋島國論壇等多邊框架內協調配合，共同踐行多邊主義，維護公道正義。



習近平指出，中國同太平洋島國有著悠久的交往歷史，深厚的人民友誼，共同的發展需要。中方發展同島國關系，是南南合作框架內的互幫互助，既不針對第三方，也不應該受到第三方幹擾。中方主張，各國在發展同太平洋島國關系時，應該堅持島國自主、堅持發展為先、堅持開放包容。島國有權選擇符合自身國情的發展道路，有權同所有發展夥伴開展友好合作。中方願繼續為島國發展提供力所能及的支持，開展三方或多方合作。



西米納表示，密克羅尼西亞聯邦和中國建交以來，兩國始終堅持相互尊重、平等相待、互不幹涉內政等基本原則，雙邊關系取得長足發展。密克羅尼西亞聯邦堅定恪守一個中國原則，認為世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅定支持中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等核心利益問題上的立場。習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，對幫助發展中國家實現共同發展、促進世界和平穩定繁榮具有重要意義。感謝中方長期以來為密克羅尼西亞聯邦等太平洋島國經濟社會發展提供寶貴幫助，願在“一帶一路”框架下深化農業、漁業、經貿、投資、旅游、數字經濟等領域合作，共同應對氣候變化。中國在太平洋島國地區的合作有利於地區的和平與發展，密方將繼續積極促進島國同中國合作。



會談後，兩國元首共同見證簽署關於共建“一帶一路”、綠色發展、農業、醫療衛生、基礎設施、發展合作等領域多項雙邊合作文件。



雙方將發表《中華人民共和國和密克羅尼西亞聯邦聯合聲明》。



會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為西米納和夫人安瑟莉舉行歡迎儀式。



西米納抵達時，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中密兩國國歌，天安門廣場鳴放21響禮炮。西米納在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，并觀看分列式。



當晚，習近平和彭麗媛在人民大會堂金色大廳為西米納夫婦舉行歡迎宴會。



王毅參加上述活動。

