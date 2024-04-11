鄭州中歐班列：物流新引擎助推全球經貿合作

鄭州中歐班列集結調度指揮中心（中評社 吳雨菲攝） 中評社鄭州4月10日電（助理記者 吳雨菲）究竟是怎樣的力量，能夠橫跨歐亞大陸，令古老城市重新煥發生機？回首歷史長河，我們不難發現，絲綢之路曾是東西方文明交流的重要橋梁，如今這一輝煌正由中歐班列繼承並煥發出新的活力。它以鐵軌為紐帶，緊密連接著中國內陸城市與歐洲都市，續寫著新時代的輝煌篇章。



自2020年7月鄭州獲批建設中東部地區唯一的中歐班列集結中心示範工程以來，這座城市便肩負起推動國家“一帶一路”建設、引領中歐班列運營模式轉型升級的重要使命。4月10日，中評社助理記者來到鄭州中歐班列集結中心，親身感受這座物流重鎮所散發出的勃勃生機。



在採訪中，鄭州新絲路國際港務投資有限公司宣傳負責人郭嘉程分享了新絲路未來的宏偉藍圖。他提到，公司將繼續致力於高質量推進鄭州集結中心示範工程的建設，以推動中歐班列在運營模式上的深刻變革。同時，他們還將充分利用鄭州獨特的米字型高鐵網絡和陸、海、空、網四路協同優勢，緊密結合產業需求，為區域經濟的持續發展注入新的活力。此外，新絲路還將積極拓展新的線路和站點，特別是抓住RCEP的機遇，進一步拓展至東盟的物流通道，不斷完善國際物流網絡。



在這次探訪中，中評社助理記者更是有幸體驗了一場別開生面的“一帶一路”穿越之旅。大家乘坐著精致的中歐班列模型，隨著屏幕上鮮活生動的一帶一路沿線國家視頻而升降起伏，仿佛穿越時空，親身感受了一帶一路沿線國家的獨特風情金。體驗結束後，隨行的一名台灣媒體記者贊不絕口：“這真是一次令人難以忘懷的旅行，仿佛跟著班列走遍了世界各地！”



目前，中歐班列鄭州集結中心已構建起覆蓋“二十三站點、八口岸”的國際物流網絡體系，實現了每周16去18回的往返均衡對開。累計開行已突破1萬列，運營網絡遍布歐盟、俄羅斯、中亞、東盟等地的40多個國家140多個城市。



未來，中歐班列鄭州集結中心將繼續發揮其在國際物流體系中的核心作用，推動中國與歐洲乃至全球的經貿合作不斷深化。同時，隨著新線路的拓展和物流網絡的完善，它必將在全球物流領域發揮更加重要的作用，為構建開放型世界經濟注入新的動力。

