外資看好中國　加大投資比重

中國經濟向高質量發展，加上資本市場逐步與國際接軌，為外資企業帶來發展機遇。（大公報） 中評社香港4月10日電／從匯豐控股（00005）看重中國市場，加大投資比重，到瑞銀集團銳意拓展亞洲資產財富業務，擴大租用香港寫字樓樓面，再到新興市場基金減持印度股票、加注中國，反映外資投資中國的信心進一步增強，特別是近月中國經濟數據均優於市場預期，掀起新一波資金流向中國。



大公報報導，踏入今年第二季，美歐日股市表現大走樣，呈現反復向下，一方面是中東地緣政治因素，美國通脹高企難下，減息時間將比預期為遲，另一方面是美歐日股市虛高，與經濟基本面脫節，特別是日本央行可能再次加息支撐日圓匯價，日股焉有不跌之理？醒目投資者看見市場不對勁，紛紛走為上著。對比之下，中國股市估值便宜、且表現落後，吸引新資金流入。



首季經濟增長料提速



種種跡象顯示，新一波資金流入中國已告形成，這與中國製造業指數重返擴張水平、外貿出口增長7.1%、消費物價指數轉為正數有密切關係，市場估計今年首季中國經濟增長與去年第四季的5.2%增幅相若，甚至有可能增速進一步加快。



同時，中國創新發展勢頭強勁，小米集團僅用3年時間成功造車，震驚美歐等西方科技業界，有外媒形容小米的SU7新能源車，可與蘋果公司iPhone手機的革命性產品相提並論，更形容SU7新能源車的性能已超過了美國特斯拉及德國保時捷汽車，但價格卻便宜一半，可見中國創新科技實力與經濟發展潛力，促使外資進一步加大投資中國。



匯豐瑞銀成為中國大好友



中國逐步奠定製造強國地位，經濟向高質量發展，內需市場潛力巨大，中產收入群體持續增長，加上資本市場逐步與國際接軌，為外資企業帶來發展機遇，將持續加大中國投資比重，其中財富資產管理成為外資金融企業重點拓展目標。例如滙控重返亞洲、加注中國的策略取得成效，盈利重拾增長動力。繼加拿大匯豐之後，滙控進一步出售阿根廷業務，傳聞亦洽售德國資產管理業務，反映滙控繼續重注亞洲，提升中國市場業務比重。



此外，瑞銀與滙控一樣成為中國大好友，尤其看好粵港澳大灣區經濟發展前景。瑞銀落實擴大位於高鐵西九龍總站上蓋寫字樓物業租用面積，由原來25萬方呎增加80%至46萬方呎，預計在2026年正式遷入進駐，展現香港具有進入內地市場重要戰略地位，瑞銀表明會繼續加大投資，這是外資對內地與香港財富資產管理、金融、經濟發展投下信心一票。



數千億元流入人民幣資產



外資對投資中國信心進一步增強，粗略估計今年首季外資淨買入人民幣股債資產規模達數千億元（人民幣，下同），其中境外投資者透過滬深股通渠道淨買入A股600多億元，較去年全年437億元，大增逾四成。



值得留意的是，去年大升兩成多的印度股市，平均市盈率超過24倍，估值並不便宜，加上印度大選將至，有新興市場基金乘勢調整投資組合，減持印度股票，加大押注中國，目前MSCI中國指數平均市盈率衹有9倍左右，對比印度股市更具值博率。



總而言之，中國創新發展強勁，經濟保持長期向好不變，令中國繼續是全球增長、機遇之源，持續吸引外資加大投資。