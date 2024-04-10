土耳其對以色列實施部分商品出口限制

中評社香港4月10日電／土耳其貿易部9日宣佈對出口至以色列的部分鋁和鋼產品以及水泥、光纖電纜、工程機械、建築材料、化肥等共計54類商品實施貿易限制，直至以色列宣佈在加沙地帶立即停火。



新華社報導，土耳其貿易部當天發表聲明說，加沙地帶人民正遭遇飢餓和貧困，其獲得最基本的食品、醫療援助和物資受到阻礙。同時，以色列繼續公然違反國際法，無視國際社會多次呼籲停火和提供不間斷的人道主義援助。對此，土耳其決定自2024年4月9日起第一階段限制向以色列出口部分商品，並立即執行。



聲明說，該決定將一直有效，直至以色列在國際法規定的義務框架內宣佈在加沙地帶立即停火，並允許向加沙地帶提供充足且不間斷的人道主義援助。



該措施出台前一天，土耳其指責以色列阻止其向加沙地帶空投援助物資。土耳其外長菲丹表示將對以色列採取報復措施，並表示將“逐步”和“毫不拖延地”實施這些援助。



以色列隨後指責土耳其單方面違反兩國之間的貿易協議，並宣佈將採取必要的反制措施。



根據土耳其出口商聯盟和土耳其統計局的數據，去年土耳其對以色列出口額為54.3億美元。土耳其貿易部最新數據顯示，今年3月，土耳其對以色列的出口額為4.37億美元，較去年同期下降了27.2%。

