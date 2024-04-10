富權：賴清德行政團隊有“親美抗中”意涵

中評社香港4月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：賴清德行政團隊有“親美抗中”意涵。以下為文章內容。



賴清德原本是預定於四月十二日公佈“行政院”正副院長人選，但賴清德辦公室昨晚卻向台灣地區媒體發出通知，賴清德將於今日上午九時向各界公佈首波的“內閣”新人事名單。



本來，賴清德是基於今次“五二零”並非是“政黨輪替”，而是同一政黨的“換人”，為了尊重現任者蔡英文和陳建仁，避免其感到尷尬，是希望能把公佈“內閣”新人事名單的時間盡量往後拖延的，因而初步計劃在四月十二日實施，這比以往歷屆台灣地區領導人公佈新“內閣”的時間延後了不少。



但昨晚賴清德辦公室卻突然向媒體發出通知，賴清德將於今日上午九時向社會各界公佈首波的“內閣”新人事。賴清德為何要“搶前”這兩天呢？



首先，今日是美國《台灣關係法》頒布四十五週年紀念日。——一九七九年一月一日台美“斷交”後，美國國會討論通過《台灣關係法》，時任總統卡特於同一年的四月十日簽署，法律效力則回溯至當年一月一日。隨後，美國根據《台灣關係法》的規定，成立美國在台協會（AIT），以代行撤回的駐台北“大使館”的部分功能，包括核發赴美簽證以及美國公民服務等，其台北辦事處的正門亦懸掛美國國務院院徽。



因此，賴清德選擇在四月十日公佈其新“內閣”新人事名單，就帶有強烈的“討好”美國的意涵，並以此“肢體語言”來回應“AIT”主席羅森伯格的關切，擺明自己對美國是“乖乖牌”，並以基本上“維持現狀”的“國安”團隊成員名單，來表達其忠實落實羅森伯格關於“維持現狀”的要求，尤其是在“國安”事務領域表現“維持現狀”的告誡，希望華盛頓內閣盡快完全消除“疑賴論”。



因此，盛傳將於今日公佈的新“內閣”人事名單中，屬於“國安”團隊的人事安排，雖然與現在相比有一定程度的調整，如“外交部長”吳釗燮將回任“國安會”秘書長，“國安會”秘書長顧立雄將出任“國防部長”，現任陸委會主委邱太三和“國安局長”蔡明彥則留任，但基本上就是在“國安”團隊內部的“執位”。如果連“外交部長”也是從“國安”團隊調任的話，那就可以說是基本上滿足羅森伯格最為在意的“國安”事務、政策和人事“維持現狀”的要求。

