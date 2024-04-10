香港存款5年增21%　金融體系具韌性

餘偉文表示，中東及東盟國家對開拓使用人民幣作交易結算感興趣，為香港帶來發展空間。＼匯豐供圖 中評社香港4月10日電／大公報報導，金管局總裁餘偉文在匯豐全球投資峰會表示，過去幾年香港經歷很多挑戰，面對黑暴、疫情等活生生的壓力測試，歐美銀行業出現危機，本港也順利渡過，無構成大影響，多種因素都反映出本港具有自身獨特優勢及韌性，亦維護了香港市場的信譽及能力。



他指出，本港外匯儲備仍有4200億美元，銀行系統的流動性比率非常高。過去五年，香港存款每年都有增加，累計增加21%。由2019年到2022年，在港資產管理公司的資產管理總值增長20%，反映本港銀行業及資產管理業，均保持彈性和強勁增長。



餘偉文重申，香港金融體系具韌性之餘，又具備聯通世界的獨特優勢。現時國際投資者持有的中國債券及股票中，約三分之二實際上是投資香港，並相信未來會繼續增長，反映本港擁有獨特優勢，人民幣國際化趨勢將會持續。



此外，餘偉文又留意到，一些中東及東盟國家正探索以人民幣作為交易貨幣，並有興趣投資人民幣，相信人民幣國際化趨勢將會持續。他表示，香港普通法體系、資本和信息自由流動，監管體系都將保持不變。同時，香港另一個獨特的優勢是世界各地連接中國的主要門戶。當國家繼續開放，香港就會成為所有互聯互通計劃的首選地，而對於投資者而言，他們實際上亦都願意來港，因為本港具有很好的投資環境。



他相信，國家將繼續開放，並聯繫全球資本市場，香港便成為所有互聯互通計劃的首選地。他表示，大灣區為巨大的市場，接近有8000萬人口，希望確保大灣區內資本流動更順暢。