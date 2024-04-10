甘肅緊盯政商交往關鍵環節

4月5日，遊客在位於天水市麥積區的麥積山石窟游覽（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月10日電／據中央紀委國家監委網報導，近期，針對營商環境中存在的形式主義、官僚主義問題，甘肅省蘭州市紀委監委組織市縣力量聯動監督檢查，通過“四不兩直”等方式深入服務窗口、項目一線、民營企業，開展一線“蹲點式”調研監督，現場發現問題、現場督促交辦。



辦理營業執照卻被答覆“不清楚網上申請流程，只負責審核”，往返多次歷時10余天才辦成……蘭州市紀委監委對發現的個別黨員幹部和公職人員違規干預和插手市場經濟活動，對待辦事群眾和企業冷硬橫推、敷衍塞責等問題及時通報曝光，為營造良好發展環境清淤排阻。



甘肅省紀委監委堅持把營商環境建設作為貫徹落實黨中央重大決策部署的政治任務跟進監督，堅決鏟除破壞營商環境的“絆腳石”。著眼於助推營商環境持續優化，護航經濟社會高質量發展，省紀委監委認真履行協助職責和監督專責，層層壓實主體責任，推動各級黨委政府擔當作為。此前，甘肅省委辦公廳、省政府辦公廳聯合印發《甘肅省親清政商交往促進民營經濟高質量發展負面清單》，清單列出嚴禁破壞公平競爭環境，嚴禁違背政府誠信原則，嚴禁服務監管應為不為等具體要求。



良好的政治生態和幹部作風是提升營商環境的有力保障。甘肅省紀委監委以推動清單落實落細為抓手，督促相關職能部門進一步釐清政商交往邊界、規範政商交往行為，推動構建親清統一的新型政商關係。結合全省“優化營商環境提質增效年”行動，該省各級紀檢監察機關主動扛牢監督責任，將優化營商環境與縱深推進抓學習促提升、抓執行促落實、抓效能促發展結合起來，以真功實效改進幹部作風。



“從企業的角度來說，我們希望審批速度能快一點、服務態度更好一點。”日前，面對主動上門“問診”的蘭州新區紀工委監察工委工作人員，蘭州宏彬新能源發展有限公司有關項目負責人坦言。蘭州新區紀工委監察工委制定專項監督方案，梳理責任落實、政策執行、擔當作為等5個重點方面17條問題表現，推出親商清商下訪、強化監督檢查、嚴查問題線索等9項措施，堅決糾治影響營商環境的作風問題。



針對“新官不理舊賬”，“吃拿卡要、推拖繞阻”等作風頑疾，定西市紀委監委發布招商引資和優化營商環境紀委書記“直通車”舉報電話的公告，明確將嚴查嚴治影響招商引資項目落地、相關政策兌現、服務企業推拖繞等方面的突出問題。為瞭解惠企政策落實、幹部作風等方面情況，山丹縣紀委監委組織開展優化營商環境問卷調查，鼓勵縣域內各企業負責人積極參與。此外，將糾風治亂、查處案件與推動發展有機結合起來，“室組”聯動開展“體驗式＋下沉式”監督檢查，通過實地走訪調研、開展座談交流等方式，督促相關職能部門履職盡責。



“我們將聚焦權力集中、資金密集、資源富集的行業領域，關鍵部門、關鍵崗位的領導幹部，與企業群眾密切關聯的窗口單位，著力發現和查處吃拿卡要、推諉扯皮、搞歧視性對待等漠視侵害企業權益的行為，持續釋放全面從嚴、一嚴到底的強烈信號。”甘肅省紀委監委相關負責同志表示。