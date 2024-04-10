﻿滙控43億售阿根廷業務　料蝕78億

滙控同意以5.5億美元將旗下阿根廷業務出售予當地最大的私人金融集團Grupo Financiero Galicia。（大公報） 中評社香港4月10日電／大公報報導，匯豐控股（00005）繼續重整業務組合，昨日透過聯交所公布，該行已簽訂具有約束力的協議，同意將旗下阿根廷業務出售予當地最大的私人金融集團Grupo Financiero Galicia，交易代價為5.5億美元（約43億港元）。滙控估計，有關交易將帶來10億美元（約78億港元）的稅前虧損。



根據雙方簽訂的財務條款，Galicia將以5.5億美元代價收購阿根廷匯豐的所有業務，包括銀行、資產管理和保險，以及由阿根廷匯豐發行並由其他匯豐實體持有的1億元後償債務。匯豐預計將以現金、貸款票據和Galicia的美國存讬憑證獲得收購代價，其中美國存讬憑證占收到的代價大約一半，占Galicia少於10%的經濟利益。



有關交易尚需滿足包括監管部門批准在內的條件，預計未來12個月內完成交割。匯豐表示，此交易將被視為重大特別項目，不會包括在派息計算之內，今年派息比率目標仍為50%。



祈耀年︰覓更高價值投資機會



基於截至2月29日的財務資料估算，匯豐估計在今年第一季度將阿根廷業務重新分類為“待售業務”時，將錄得10億元稅前虧損，惟對集團普通股權一級資本（CET 1）比率的影響不大。雖然因確認除稅前出售虧損而令CET 1初步減少約0.1個百分點，大致被交割時風險加權資產（RWA）的估計減少所抵銷。



截至今年2月底，阿根廷匯豐的風險加權資產為79億美元，總資產為47億美元，股本為14億美元（詳見附表）。



匯豐集團行政總裁祈耀年說，出售阿根廷匯豐是集團執行策略的重要一步，使匯豐“能夠將資源集中在國際網絡中更高價值的機會上”。他形容阿根廷匯豐是一家主要以國內為重點的企業，與集團國際網路的連接不多。此外，鑒於其規模，當其業績換算成美元時，也會為集團帶來巨大的收益波動。



去年貨幣換算虧損141億



祈耀年最近在匯豐《2023年報》中重申，進一步壯大國際業務依然是匯豐最大的差異優勢和增長機會。外電引述Shore Capital分析師Gary Greenword表示，阿根廷近年出現的惡性通脹和貨幣大幅貶值，一直令滙控十分頭疼；退出阿根廷業務，將可令集團簡化架構，將資源投放在更具成本效益的業務之上。



匯豐在通告中指出，由於阿根廷貨幣貶值，匯豐在2023年的貨幣換算儲備虧損增加了18億美元（約141億港元）。