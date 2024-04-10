傳顧立雄轉“防長”　陳冠廷：多方位挑戰所需

英系綠委陳冠廷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）賴清德今天公布新任“內閣”人事，外傳“國安會秘書長”顧立雄將轉任“國防部長”。民進黨英系“立委”陳冠廷10日表示，文人“部長”是必須要走的一步，因台灣面對的挑戰不衹有海陸空，而是多方面挑戰，包括法律戰等，若顧立雄出任，是很好的起點。



賴清德10日上午正式宣布“內閣”人事名單，首任“內閣”是前民進黨主席卓榮泰、副院長為前“文化部長”鄭麗君，而外傳“國安會秘書長”顧立雄將轉任“國防部長”，“海委會主委”管碧玲將留任。



針對顧立雄傳出將轉任台“國防部長”，成為文人“部長”，陳冠廷表示，文人“部長”這一步，無論是什麼樣的判斷，都是我們必須要走的一步。現在我們面對來自中國的挑戰，絕不是衹有海陸空而已，面對的是多方位挑戰，包括法律戰，如中美在南海的競逐，當然需要一些法律長才的人。



陳冠廷說，因此作為“國防部長”，現在面臨的不是衹有軍事層面而已，還需要與“數位部”、“國安局”、“外交部”等不同政府單位有很好的溝通管道與關係。若是顧立雄出任“國防部長”，是很好的起點。但民進黨現在是“立法院”第二大黨，面臨在野黨的挑戰，若要批評，應等就任後才能知道民眾的反應如何。