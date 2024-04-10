中大研究發現堰塞湖可引致地震

中大理學院研究團隊研究發現，山崩導致的堰塞湖會反向引發地震。(大公報) 中評社香港4月10日電／大公報報導，近月來地震頻發，相關科學研究亦被關注。中大理學院地球與環境科學研究團隊於昨日公布一項最新研究發現，由山崩導致的堰塞湖會施加地下壓力，反向引發地震；該項研究為首次研究證實地震可以由地表自然災害引發。中大研究團隊建議，常出現大型山崩並形成堰塞湖的地區，未來進行風險評估時，或需考慮堰塞湖引發地震的連鎖反應，有關地區應急部門要做好防災準備。研究結果已於國際學術期刊《Nature Communications》上發表。



重力加載及流體壓力擴散引發



2018年位處青藏高原的西藏自治區白格村發生了兩次山崩，其崩塌物總體積共達3300萬立方米，並形成了堰塞湖。研究團隊通過研究有關數據發現，在第二次堰塞湖期間，地震活動率顯著增大；山崩後一周內該地區發生超60次地震，其中最高一次地震等級達到里氏2.6級，頻率超出堰塞湖形成前20倍。研究團隊透過分析，證實上述地震很可能由該堰塞湖的重力加載和流體壓力擴散引發。



中大理學院地球與環境科學課程助理教授陳衍佐表示，該項研究已開展約一年半，首次證實了地震可以由地表自然災害引發。他解釋，當崩塌物阻塞河穀或河床形成堰塞湖，水位上升使水壓增加，從而增加對地下的壓力，湖水同時會擴散到地下孔隙並增加孔隙壓力，在這兩種聯合作用下，附近斷層進一步滑動引發地震。



陳衍佐教授表示，由於是首次發現該類現象，尚不清楚是否會經常發生地震以及可能導致的地震等級；團隊未來將進一步研究世界其他地區是否曾出現類似白格山崩引發地震的現象，以瞭解這種現象的規模和普遍性。



團隊認為研究結果對未來的地震風險管理極具意義，在經常出現大型山崩並形成堰塞湖的地區，例如中國西南部和喜馬拉雅山等地震活躍的高山地區，未來做自然災害風險評估時，可能需要考慮到堰塞湖引發地震的連鎖效應，尤其在發生大型山崩後，有關地區的緊急應變部門要為可能出現的地震做好準備。