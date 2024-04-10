升中選校　英文中學5人爭1學額

中評社香港4月10日電／大公報報導，升中統一派位選校程序展開，教育局昨日發布升中派位選校資料。據悉，新學年全港英中學額微升不足1%，維持平均約5人爭1個英中學額。競爭最激烈的離島區，平均約26人爭1英中學額；其次是南區，約19人爭1個學額。九龍城區提供逾1200個英中學額，數目全港最多。



教育局預計，今年參加中一派位的學生約51500人，結合學額計算，相當於平均約5名學生爭1個英中學位。若分區統計，競爭最激烈的為零英中的離島區，在本年度從其他校網借調逾45個英中學額，區內近千名學生，平均約26人爭1個英中學額。其次是衹有一所英中的南區，平均19人爭1學額。



相比起來，西貢、元朗、荃灣等地區競爭略小，平均逾6名學生爭1個英中學位。而競爭最小的是九龍城、中西區、灣仔等傳統名校區。灣仔區平均1.9人爭1位，中西區2.3人爭1位，九龍城區2.8人爭1位，與去年相若。其中，九龍城區提供逾1200個英中學額，數目全港最多。



東區英中學額增逾百個



另外，東區英中學額按年增加113個至673個，其中獲灣仔區借調101個英中學額，涉及香港華仁書院、皇仁書院等。



教育局昨日亦向小六生派發統一派位選校表格及《中學一覽表》，9月升中學童須在5月初經就讀小學，將表格交回教育局；或可於4月9日至5月6日期間，透過“中一派位電子平台”遞交電子表格。此前教育局提醒，家長切勿同時透過電子平台和以紙本選校表格為同一名子女遞交重復申請。



升中統一派位階段分為甲、乙兩部分。甲部家長可不受校網限制為子女選報最多3間學校，而乙部則屬按校網選校，家長可為子女選報最多30間學校。個別學校於乙部會將部分學額撥作專門取錄聯繫或直屬小學的學生。