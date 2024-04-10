國台辦4月10日例行發布會全文

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京4月10日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮主持本次新聞發布會，並就馬英九率團赴陸參訪、台灣花蓮地震、兩岸交流等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



中央廣播電視總台海峽兩岸記者：馬英九先生近兩年都有帶台灣青年赴大陸參訪交流，這次在中山大學參訪時表示，未來的兩岸青年交流還有很大的發展空間，應該給年輕人更多的認識機會。請問對此有何評論？



朱鳳蓮：兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年，兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼。我們一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。馬英九先生兩次率台灣青年來大陸參訪交流，並邀請大陸5所高校師生赴台交流，為推動兩岸青年交流作出了重要貢獻，我們對此充分肯定。



目前兩岸青年交流的主要障礙在於民進黨當局阻撓限制。我們將團結兩岸各界共同努力，克服阻礙，積極開展各項促進兩岸青年交流的活動，讓更多的兩岸年輕人相識相知、同心同行，為兩岸關係和平發展不斷注入青春活力。



新華社記者：4月3日上午台灣花蓮海域發生7.3級地震，大陸各界紛紛表達慰問並提供援助，請發言人介紹這方面情況。



朱鳳蓮：中華民族歷來有同舟共濟、守望相助的優良傳統。兩岸同胞血濃於水，情比金堅。多年來，在重大自然災害面前，兩岸同胞感同身受，互幫互助，共克時艱。