港校獲美專利數量　城大連續8年最多

美國國家發明家科學院早前公布2023年全球百所獲頒最多美國專利頂尖大學名單，其中香港城市大學排名第四十四位，為香港院校最佳。圖為香港城市大學校園。資料圖片 中評社香港4月10日電／香港文匯報報導，美國國家發明家科學院（NAI）早前公布2023年全球100所獲頒最多美國專利頂尖大學的名單，香港共有三所大學入選，其中以香港城市大學排名最高位列全球第四十四，連續八年在本地大學中排第一。城大表示，截至今年3月，該校在全球申請逾1，580項專利技術，其中765項已獲專利授權，範疇涵蓋電力、化學、材料及物理學等廣泛領域，充分反映其致力進行對科學、技術及社會產生積極影響的研究。



美國國家發明家科學院每年公布全球獲美國專利及商標局頒發最多美國實用專利的百所大學，作為全球公認的大學研究成果基準，嘉許學術界對科學發明及轉化為商業用途的重要貢獻。2023年名單香港共三校上榜，除城大外，尚包括排第七十九位的香港中文大學，及第九十六位的香港科技大學。



城大表示，是次排名顯示該校在環球創新領域中舉足輕重，除專利外，該校亦於早前的日內瓦國際發明展獲36個獎項，獲獎數連續三年屬全港大學之冠。科睿唯安早前公布的“2023年度最廣獲徵引研究人員”中，城大有27名學者獲選，位列全球第四十四及亞洲第十。



城大校長梅彥昌表示，城大致力推動互動和創新的教育，並鼓勵以開創性研究就迫切的全球問題提出創新解決方案。校方將透過“HK Tech 300”平台及新成立的城大創新學院等措施，積極推動把知識產權轉化為實際應用，培育科創人才及企業，貢獻社會。

